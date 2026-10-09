Becsapta a kormány az ügyvédeket? Felháborodást váltott ki az új kata tervezete

Lesújtó értékelés

A kormány kata-terve erőteljes szakmai kritikákat is kiváltott. A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke, Ruszin Zsolt a közösségi médiában sommásan azt írta:

Bonyolult és hézagos kotyvalék lett a kata 2027-es reformtervezete.

A céges számlázással a színlelt foglalkoztatás is visszatérhet – ez már Bagdi Lajos, a Niveus partnerének minapi közleményében áll. A szakember szerint újra divatba jöhetnek olyan konstrukciók, amelyeknél valójában munkaviszonyt váltanak ki vállalkozói szerződéssel.

Sebestyén Géza pedig arról írt egy bejegyzésében:

Képzeljük el, hogy valaki megígéri, hogy visszaadja, amit korábban elveszítettünk. Bizalmat szavazunk neki, majd bejelenti, hogy valóban visszakapunk valamit, csakhogy egészen más feltételekkel, mint amilyenekre számítottunk.

Az egyetemi docens szerint pontosan ez merül fel a Tisza kata-tervezete kapcsán.