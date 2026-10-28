Orbán Anita kőprofi és nem tud hibázni

Ezután lapunk megkeresésére a Külügyminisztérium a hírt, miszerint elbocsájtási hullám söpört végig a tárcán, cáfolta. Csakhogy később Velkey György parlamenti államtitkár arról számolt be, hogy belső átvilágítást és intézményi átszervezést indítottak a Külügyminisztériumban. Ennek részeként 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. Figyelemre méltó, hogy egy ilyen ügyben nem a miniszter, hanem az államtitkára szólalt meg, aki nem mellesleg korábban Magyar Péter kabinetfőnöke volt.

Erőltetett vicceskedés Kapitánnyal

Miközben Velkey próbálta magyarázni a külügyben zajló elbocsátásokat, addig Orbán Anita rendkívül kínos videót készített Kapitány Istvánnal, amelyet a Tisza Párt hivatalos TikTok-csatornáján tettek közzé.

A két miniszter egy népszerű TikTok-trendet próbált lemásolni: a videóban „véletlenül” elejtik a fülhallgatóikat, majd összecserélve veszik fel őket, miközben látványos reakciókkal próbálnak humoros jelenetet előadni. A produkció azonban inkább váltott ki zavart és értetlenséget, mint pozitív visszhangot. Többen is úgy érezték, hogy a miniszterek szereplése erőltetett, és méltatlan a korukhoz és a tisztségükhöz.

Orbán Anita, a trendteremtő

Ám valódi közösségi médiás trendet hívott életre Orbán Anita, amikor egy másik videóban Tisza Pártról úgy nyilatkozott, hogy

itt mindenki kőprofi.

Azóta a kijelentés számos vicces tartalom alapjául szolgált a közösségi médiában. A Tisza Párt politikusainak a hibái után rendre gúnyosan idézik fel Orbán Anita szavait az ellenzéki tartalomgyártók.

Ám ezzel még nem ért véget a vicces pillanatok sora, ugyanis a nyáron Orbán Anita alvási szokásairól és napi kávéfogyasztásáról osztott meg egy bejegyzést a Külügyminisztérium. A minisztérium mindenki tudtára adja, hogy átlagosan 6-7 órát aludt a miniszterasszony az államtitkárokkal együttesen –

jelentsen ez bármit is.

De azt is megtudtuk, hogy a miniszter átlagosan 4 kávét fogyasztott naponta.