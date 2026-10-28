Orbán Anita kőprofi és nem tud hibázni

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Szinte már szállóigévé vált Orbán Anita azon mondata, amikor a Tisza Pártot úgy jellemezte, hogy „itt mindenki kőprofi”. Azonban Orbán Anita – mióta a miniszteri bársonyszéket elfoglalta – éppen ennek az ellenkezőjéről tesz tanúbizonyságot nap mint nap. Elég csak arra gondolni, hogy a minap Marco Rubioval találkozott volna, de az amerikai külügyminiszter lemondta a találkozót. Ám ez csak egyetlen eset a tárcavezető kínos pillanatai közül, amiket a hat hónapos minisztersége alatt eddig bemutatott.

Máté Patrik
2026. 10. 28. 5:22
Orbán Anita kőprofi és nem tud hibázni
Számos kínos pillanat tarkította Orbán Anita eddigi ténykedését Fotó: Hatlaczki Balázs

Ezután lapunk megkeresésére a Külügyminisztérium a hírt, miszerint elbocsájtási hullám söpört végig a tárcán, cáfolta. Csakhogy később Velkey György parlamenti államtitkár arról számolt be, hogy belső átvilágítást és intézményi átszervezést indítottak a Külügyminisztériumban. Ennek részeként 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. Figyelemre méltó, hogy egy ilyen ügyben nem a miniszter, hanem az államtitkára szólalt meg, aki nem mellesleg korábban Magyar Péter kabinetfőnöke volt.

Erőltetett vicceskedés Kapitánnyal

Miközben Velkey próbálta magyarázni a külügyben zajló elbocsátásokat, addig Orbán Anita rendkívül kínos videót készített Kapitány Istvánnal, amelyet a Tisza Párt hivatalos TikTok-csatornáján tettek közzé.

A két miniszter egy népszerű TikTok-trendet próbált lemásolni: a videóban „véletlenül” elejtik a fülhallgatóikat, majd összecserélve veszik fel őket, miközben látványos reakciókkal próbálnak humoros jelenetet előadni. A produkció azonban inkább váltott ki zavart és értetlenséget, mint pozitív visszhangot. Többen is úgy érezték, hogy a miniszterek szereplése erőltetett, és méltatlan a korukhoz és a tisztségükhöz.

Orbán Anita, a trendteremtő

Ám valódi közösségi médiás trendet hívott életre Orbán Anita, amikor egy másik videóban Tisza Pártról úgy nyilatkozott, hogy 

itt mindenki kőprofi.

Azóta a kijelentés számos vicces tartalom alapjául szolgált a közösségi médiában. A Tisza Párt politikusainak a hibái után rendre gúnyosan idézik fel Orbán Anita szavait az ellenzéki tartalomgyártók.

Ám ezzel még nem ért véget a vicces pillanatok sora, ugyanis a nyáron Orbán Anita alvási szokásairól és napi kávéfogyasztásáról osztott meg egy bejegyzést a Külügyminisztérium. A minisztérium mindenki tudtára adja, hogy átlagosan 6-7 órát aludt a miniszterasszony az államtitkárokkal együttesen –

jelentsen ez bármit is. 

De azt is megtudtuk, hogy a miniszter átlagosan 4 kávét fogyasztott naponta.

Úgy tűnik a külügy számára a kávé ivás és az államtitkárokkal való együttes alvás hossza kormányzati sikeresség mértékegysége. A bejegyzést rengetegen értetlenül fogadták, a sajátos eredménykommunikáció nem nyerte el a magyar emberek tetszését. Emiatt a vonatkozó Facebook-bejegyzésből törölték azt a részt, amit Orbán Anita alvásával és kávézásával foglalkozott.

Hallgatás a kellemetlen ügyekben

Ám komoly témákban is megnyilvánult már Orbán Anita inkompetenciája. Elég csak arra gondolni, hogy mélyen hallgatott, amikor a külügyminiszter közbelépését kérték a nagyváradi premontrei főapát ügyében, miután a román vezetésű nagyváradi önkormányzat alkalmazottai a falat átvágva betörtek a rend kanonikus székhelyére. A külügyminiszter a parlamentben kijelentette, hogy 

a magyar kormány nem kíván beleszólni más országok belügyeibe, illetve a román igazságszolgáltatás működésébe.

De hosszasan hallgatott akkor is Orbán Anita, amikor a Mirotvorec nevű ukrán halállistára felkerült Kerkez Milos magyar válogatott labdrarúgó, majd Hidvéghi Balázs fideszes parlamenti képviselő is. A külügyminiszter nem siette el, hogy kiálljon a magyarok mellett, csak napokkal később ítélte el, hogy ketten is felkerültek az ukrán halállistára.

Kétszer is távozni akart Orbán Anita?

Már csak hab a tortán, hogy a napokban megjelent hírek szerint korántsem felhőtlen Orbán Anita és Magyar Péter miniszterelnök viszonya. A KözTér blog írta meg, hogy a külügyminiszter már kétszer is le akart mondani a posztjáról, először kereken 20 nappal a kormányalakítást követően, Magyar Péter június 2-i berlini látogatása után nyújtotta be lemondását a katasztrofálisan sikerült lengyelországi és németországi kormányzati utak miatt. Míg másodjára azért helyezhette kilátásba a távozását Orbán Anita, mert Magyar Péter állítólag üvöltözések közepette kérte számon a tárcavezetőt, hogy a Külügyminisztériumban nem halad a leszámolás és az elszámoltatás.

A kudarcos október 23-i állami ünnepség után könnyen lehet, hogy újabb feszült pillanatok zajlottak le Orbán Anita és Magyar Péter között. Mint ismert, több tucat állami- és kormányfőt hívtak Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából, ám csak nagyon kevesen fogadták el a meghívást, ami egy súlyos diplomáciai blama a kormány számára.

Borítókép: Orbán Anita külügyminiszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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