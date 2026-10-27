Orbán Anita és Marco Rubio találkozóját elhalasztották, megszólalt a Külügyminisztérium

Orbán Viktor még a Karmelitában fogadta Marco Rubiot.

A februári budapesti látogatáson Rubio politikai támogatásáról is biztosította Orbánt, egyértelművé tette, hogy Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktort látná szívesen a közelgő választások győzteseként. Arról is beszélt, hogy pontosan milyen feltételekhez kötött az orosz olaj- és gázszankciók alóli mentesség. Ez a Tisza-kormány számára is égető lenne, hiszen egyelőre ők sem akarnak leválni az orosz energiaforrásokról.