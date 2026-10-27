Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök, Orbán Anita külügyminiszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Orbán Anita hoppon maradt: mégsem találkozik vele Marco Rubio
Eltűnt az amerikai külügyminisztérium keddi hivatalos programjából az Orbán Anita és Marco Rubio közötti találkozó, amely a korábbi programtervben még szerepelt. Az amerikai külügyminiszter közben Donald Trumpot kíséri Texasba, helyettese pedig a tongai miniszterelnökkel tárgyal Washingtonban.
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