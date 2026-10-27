Amerika távol tartaná a túl okos kínai autókat a légibázisától
Kitiltotta az amerikai hadsereg a kínai BYD autógyártó termékeit a japáni Kadena légibázis területéről. Az okinavai prefektúrában található bázis biztonsági okokkal magyarázta a lépést. Korábban más országok is arra gyanakodtak, hogy a kínai autók technológiai felszereléseit kémkedésre is használhatja Peking.
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