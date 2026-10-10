Tűzijáték-mutyi: a Belügyminisztérium szerint nincs itt semmi látnivaló

Azt már Hadházy Ákos volt parlamenti képviselő tette közzé, hogy a közbeszerzés kiírása előtt folytatott levelezésnek több esetben is címzettje volt Radnai Márk. Magyar Péter jobbkeze később azt állította, hogy nem olvasta az emaileket.

Az ügyben feljelentés is született, az szerdán derült ki, hogy a rendőrség megindította a nyomozást az ügyben.

Nincs itt semmi látnivaló a Belügyminisztérium szerint

A tárca vizsgálatáról szóló közleményben azt írják: az augusztus 20-i ünnepségek lebonyolításához a kialakult rendkívüli helyzetben még gyorsított nyílt közbeszerzési eljárásra sem volt idő, ezért kizárólag a rendkívüli sürgősségre alapított, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (HNT) jöhetett szóba, aminek jogalapját a közbeszerzési hatóság elnöke is megalapozottnak találta.

A bizottság hiányosságokat talált a döntések, a cégkiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. A sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján, miről döntött.

A dokumentum szerint a rendkívüli helyzet azért jött létre, mert az új kormány a programsorozatot már megkötött szerződésekkel vette át. Viszont az eredeti fővállalkozó, a Lounge Event Kft. bankszámláinak korlátozása és az elmaradt alvállalkozói kifizetések miatt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) június 23-án arra a megállapításra jutott, hogy a cég a feladatot nem képes teljesíteni, ezért a szerződéseket felmondta.

A jelentés szerint fel kellett mérni, hogy a hátralévő időben, a már elvégzett munkák és eszközök felhasználásával egyáltalán lehetőség van-e az ünnepség megtartására, és ha igen, az milyen elemekből álljon. Ugyanis a felmondástól az új közbeszerzés megindításáig 14 nap telt el, a szerződéskötéstől augusztus 20-ig pedig mindössze 36 nap maradt. Ezért jöhetett szóba kizárólag a rendkívüli sürgősségre alapított, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – írják a közleményben. A jelentés leírja az ismert részleteket is, miszerint ajánlattételre három céget hívtak fel, de csak egy adott ajánlatot.

A közlemény azt is tartalmazza, hogy a sajtóban ismertetett, részben már a felmondást megelőző kapcsolatfelvételek a rendezvény megvalósíthatóságának felmérését szolgálták, ezért a céllal összeegyeztethetőnek tekinthetők. "E levelezés hitelességének és teljes körű jogi megítélésének vizsgálatára nem terjedt ki a bizottság hatásköre, ugyanakkor kizárólag ezekből nem vonható le olyan következtetés, hogy a nyertes kiléte előre eldőlt volna – fogalmaztak.

A közleményben az is szerepel, hogy a bizottság hatásköre nem terjedt ki a szerződők polgári jogi vitájának megítélésére, nem helyettesítette a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság eljárását és nyomozati jogkörrel sem rendelkezett.