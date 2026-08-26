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Még Hadházy Ákos is kiakadt: Radnai Márk tudott az augusztus 20-i rendezvényszervezési mutyiról

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Feljelentésre készül a volt országgyűlési képviselő.

Gidró Kriszta
2026. 08. 26. 10:33
Páratlan páros. Radnai Márk és Magyar Péter Forrás: Facebook
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Hadházy hozzáfűzte, a nyertes cég végül 14 embert ki is kölcsönzött a szervezésre Balásyéktól.

Közölte, a levelezés alapján a manipuláció fő szervezője az a Zelcsényi Miklós volt, aki korábban „Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt a triatlon szövetségből”, abban az ügyben gyanúsított is. Ezután átállt és a Tisza rendezvényeit szervezte, ami még rosszabb optikát ad a tűzijátéknak: miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?

Hadházy Ákos szerint az eddigi kormányzati reakciók nagyon lehangolóan, a korábbi kormány mellébeszéléseihez hasonlóan  térnek ki a valódi válasz elől. Szerinte a miniszterelnök csak arról beszélt, hogy az esemény az eddigieknél olcsóbb és amúgy szép volt. Hangsúlyozta, mindkettő igaz lehet,

csakhogy ez nem jelenti azt, hogy ne manipulálták volna a közbeszerzést tiszás vállalkozók és azt sem, hogy ne loptak volna akár jelentős pénzt. Az viszont sajnos határozottan állítható, hogy valódi  verseny híján ennek ellenkezőjében sem lehetünk biztosak.

Hadházy ismertetése szerint sem Magyar Péter, sem Radnai Márk nem reagált az egyetlen fontos kérdésre: miért kezdhettek a tiszás vállalkozók három héttel korábban készülni a közbeszerzésre, mint a másik két cég?

 
 

A volt országgyűlési képviselő tudatta, a kormánypárti kommentelők között elterjedt nézet, hogy nem lehetett volna máshogy intézni ezt az ügyet az idő rövidsége miatt, Pedig két egyszerű megoldás is lehetett volna szerinte: egyrészt a történelmi aszály által sújtott és emiatt az energiakrízis és a tragikus mezőgazdasági károk miatt százmilliárdokat vesztő országban nem lett volna ördögtől való elhalasztani az egészet. 

Ha mégis kell az ünnepség, akkor pedig minden lehetőség meg lett volna három-vagy több- céget ugyanakkor megkeresni, amikor a tiszásoknak szóltak. Azokat a bennfentes információkat, amiket ezekben a mailekben a későbbi nyertes jóelőre megtudott, ők is megkaphatták volna – csak rá kellett volna tenni őket is a mailek címzettjei közé

– írta. 

Kijelentette, ez az egész történet nagyon szomorú, de lehet még belőle happy end: ha végül mégis lenne a dolognak komoly következménye. Sajnos az eddigi reakciók inkább az Orbán-kormány reflexeit idézik.

Mindenesetre ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, akkor én is feljelentést fogok tenni

– jelentette be.

 

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