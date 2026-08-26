Még Hadházy Ákos is kiakadt: Radnai Márk tudott az augusztus 20-i rendezvényszervezési mutyiról

Hadházy hozzáfűzte, a nyertes cég végül 14 embert ki is kölcsönzött a szervezésre Balásyéktól.

Közölte, a levelezés alapján a manipuláció fő szervezője az a Zelcsényi Miklós volt, aki korábban „Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt a triatlon szövetségből”, abban az ügyben gyanúsított is. Ezután átállt és a Tisza rendezvényeit szervezte, ami még rosszabb optikát ad a tűzijátéknak: miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?

Hadházy Ákos szerint az eddigi kormányzati reakciók nagyon lehangolóan, a korábbi kormány mellébeszéléseihez hasonlóan térnek ki a valódi válasz elől. Szerinte a miniszterelnök csak arról beszélt, hogy az esemény az eddigieknél olcsóbb és amúgy szép volt. Hangsúlyozta, mindkettő igaz lehet,

csakhogy ez nem jelenti azt, hogy ne manipulálták volna a közbeszerzést tiszás vállalkozók és azt sem, hogy ne loptak volna akár jelentős pénzt. Az viszont sajnos határozottan állítható, hogy valódi verseny híján ennek ellenkezőjében sem lehetünk biztosak.

Hadházy ismertetése szerint sem Magyar Péter, sem Radnai Márk nem reagált az egyetlen fontos kérdésre: miért kezdhettek a tiszás vállalkozók három héttel korábban készülni a közbeszerzésre, mint a másik két cég?

A volt országgyűlési képviselő tudatta, a kormánypárti kommentelők között elterjedt nézet, hogy nem lehetett volna máshogy intézni ezt az ügyet az idő rövidsége miatt, Pedig két egyszerű megoldás is lehetett volna szerinte: egyrészt a történelmi aszály által sújtott és emiatt az energiakrízis és a tragikus mezőgazdasági károk miatt százmilliárdokat vesztő országban nem lett volna ördögtől való elhalasztani az egészet.

Ha mégis kell az ünnepség, akkor pedig minden lehetőség meg lett volna három-vagy több- céget ugyanakkor megkeresni, amikor a tiszásoknak szóltak. Azokat a bennfentes információkat, amiket ezekben a mailekben a későbbi nyertes jóelőre megtudott, ők is megkaphatták volna – csak rá kellett volna tenni őket is a mailek címzettjei közé

– írta.