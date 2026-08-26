Amatőr hibát követett el Kapitány István, üzleti titkot osztott meg a Facebookon

Ahogyan arra Tóth Máté energiajogász is rámutatott, a gáz árát nem lehet lekötni. Árkockázatot lehet fedezni, de a fizikai gázbeszerzés és a pénzügyi fedezeti ügylet két külön tranzakció, az utóbbit futures, forward, swap vagy opciós ügyletekkel lehet kezelni – jelezte közösségi oldalán Tóth Máté.

A szakértő elmondta: az előző kormány alatt ennek ellenére az MVM a hosszú távú szerződés szerinti mennyiségeket megvette, kifizette, töltik vele a tárolókat, az év eleji alacsony világpiaci áron pedig határidős ügylet keretében gondoskodott az árkockázat fedezéséről is.

Sőt. Még 2027 utánra is elkezdte ezeket a hedge ügyleteket az MVM! (Mégegyszer: a fizikai mennyiség biztosítása és a későbbi árkockázat fedezése két külön dolog). Vagyis nem mond igazat Kapitány.

Mindközben pedig, ahogy lapunk is megírta, Európa jó eséllyel egy újabb gázválság felé robog: az uniós gáztárolók töltöttsége jóval elmarad az elmúlt évek szintjétől, az árak pedig ismét emelkednek. A helyzetet az orosz gáz fokozatos kivezetése és a közel-keleti konfliktus körüli bizonytalanság is súlyosbítja, miközben egyre szűkebb az idő a téli készletek feltöltésére. Bár Magyarországon az ellátás a kormány szerint biztosított, a valódi kérdés azonban az lehet, hogy 2027-től milyen áron és milyen feltételek mellett sikerül beszerezni a szükséges földgázt.



