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gázgáztároló töltöttségeKapitány IstvánHortay Olivérüzleti titok

Amatőr hibát követett el Kapitány István, üzleti titkot osztott meg a Facebookon

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Élesen bírálta Kapitány István hazánk gázipari pozícióit nyilvánosságra hozó közösségi-média bejegyzését Hortay Olivér. Az enrgia- és klímpoitikai szakértő szerint a tárcavezető ezzel üzleti titkot osztott meg.

Magyar Nemzet
2026. 08. 26. 9:21
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter még jelöltként a parlamenti gazdasági bizottság meghallgatásán. Meggyőző lehetett. Fotó: Vémi Zoltán
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Ahogyan arra Tóth Máté energiajogász is rámutatott, a gáz árát nem lehet lekötni. Árkockázatot lehet fedezni, de a fizikai gázbeszerzés és a pénzügyi fedezeti ügylet két külön tranzakció, az utóbbit futures, forward, swap vagy opciós ügyletekkel lehet kezelni – jelezte közösségi oldalán Tóth Máté.

A szakértő elmondta: az előző kormány alatt ennek ellenére az MVM a hosszú távú szerződés szerinti mennyiségeket megvette, kifizette, töltik vele a tárolókat, az év eleji alacsony világpiaci áron pedig határidős ügylet keretében gondoskodott az árkockázat fedezéséről is. 

Sőt. Még 2027 utánra is elkezdte ezeket a hedge ügyleteket az MVM! (Mégegyszer: a fizikai mennyiség biztosítása és a későbbi árkockázat fedezése két külön dolog). Vagyis nem mond igazat Kapitány.

Mindközben pedig, ahogy lapunk is megírta, Európa jó eséllyel egy újabb gázválság felé robog: az uniós gáztárolók töltöttsége jóval elmarad az elmúlt évek szintjétől, az árak pedig ismét emelkednek. A helyzetet az orosz gáz fokozatos kivezetése és a közel-keleti konfliktus körüli bizonytalanság is súlyosbítja, miközben egyre szűkebb az idő a téli készletek feltöltésére. Bár Magyarországon az ellátás a kormány szerint biztosított, a valódi kérdés azonban az lehet, hogy 2027-től milyen áron és milyen feltételek mellett sikerül beszerezni a szükséges földgázt. 


 

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