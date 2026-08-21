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Szakértő: Európa egyre közelebb kerülhet egy újabb gázválsághoz

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Európa egyre közelebb kerülhet egy újabb gázválsághoz, miközben az uniós gáztárolók töltöttsége jóval elmarad az elmúlt évek szintjétől, az árak pedig ismét emelkednek. A helyzetet az orosz gáz fokozatos kivezetése és a közel-keleti konfliktus körüli bizonytalanság is súlyosbítja, miközben egyre szűkebb az idő a téli készletek feltöltésére. Magyarországon az ellátás a kormány szerint biztosított, a valódi kérdés azonban az lehet, hogy 2027-től milyen áron és milyen feltételek mellett sikerül beszerezni a szükséges földgázt.

Magyar Nemzet
2026. 08. 21. 14:00
Illusztráció Fotó: Kurucz Árpád
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Hortay Olivér energiapiaci szakértő ezt követően bővebben is kifejtette írásában, milyen gondokat lát a miniszter közlésével.

Kapitány István előre magyarázza a bizonyítványt. A miniszter már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra próbálja hárítani

– írja Hortay Olivér. 

A szakértő hangsúlyozza: a gáz árát nem lehet lekötni. Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet (ahol az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják), vagy tőzsdén (azonnali, vagy határidős ügylet formájában).

A szakértő emlékeztetett, hogy az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. 

Mint Hortay írja, a miniszter arra gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, azzal a szándékkal, hogy amikor eljön a leszállítás időpontja, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon (azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot).

Amennyiben volt ilyen ügylet, az előrelátó intézkedésnek bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat, és további drágulás várható. Ez egyúttal terhet vesz le a Tisza kormány válláról, mert januárig nem kell óriás többletköltséggel szembesülnie. Ez Hortay szerint azt is alátámasztja, hogy hiba volt politikai okból kirúgni a szakmai vezetést. „Azt azonban számon kérni, hogy 2025-ben miért nem végezték el ezt a feladatot 2027-re is, teljesen abszurd.”

A Tisza szerint riogatás a gázválságot emlegetni

Azt viszont hónapok óta látni, hogy gázválság jöhet, a szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet – írja Hortay.

Emlékeztetett arra, hogy az iráni háború tűzszünete alatt, a nyár első felében a gáz piaci ára korrigált és lehetőség nyílt arra, hogy olcsóbban el lehessen kezdeni készülni a jövő évre. Erre is sokan figyelmeztettek, amit a Tisza akkor még rendszeresen „riogatásnak” minősített. Az iráni eszkaláció után egy újabb áremelkedés történt, ekkor már parlamenti felszólalásban is javasolták Kapitánynak, hogy kezdje el a felkészülést. A miniszter a felvetést egy semmitmondó válasszal ütötte el.

Aggasztó adatok

Az Európai Unió gáztárolói a legutóbbi, auguszus 7-i adatok szerint 58,5 százalékban voltak feltöltve. Az elmúlt évek adatait vizsgálva mindössze egyetlen hasonló év akad: 2021-ben ugyanezen a napon nagyjából 57 százalékon állt a töltöttség. – A jelenlegi trend egyre inkább az öt évvel ezelőtti pályát követi – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér. A Századvég energiapiaci szakértője lapunknak arra is rámutatott, hogy a különbség különösen szembetűnő a következő évekhez képest. 2022-ben ugyanis ugyanebben az időszakban 67 százalék körül álltak a készletek, 2023-ban és 2024-ben pedig 80 százalék felett volt a töltöttség. A jelenlegi helyzetet ugyanakkor két olyan tényező súlyosbítja, amelyek öt éve még nem voltak jelen. – Az egyik a RePowerEU program végrehajtása – mondta Hortay Olivér, részletezve, hogy az unió fokozatosan kivezeti az orosz energiahordozókat. Tavasszal már életbe lépett az azonnali vezetékes és cseppfolyós gáz (LNG) vásárlásának tilalma, 2027. január 1-jétől pedig a hosszú távú orosz LNG-szerződések is megszűnnek. Ez éves szinten több milliárd köbméter földgázt érint, miközben az idei első fél évben a nyugat-európai országok a korábbi éveknél jóval nagyobb mennyiségben vásároltak orosz LNG-t. A másik jelentős kockázatot a közel-keleti háború jelenti. Bár időről időre békéről szóló nyilatkozatok jelennek meg, ezek kimenetele ingatag, újabb és újabb katonai műveletek követik egymást.


 

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