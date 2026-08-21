Szakértő: Európa egyre közelebb kerülhet egy újabb gázválsághoz

Hortay Olivér energiapiaci szakértő ezt követően bővebben is kifejtette írásában, milyen gondokat lát a miniszter közlésével.

Kapitány István előre magyarázza a bizonyítványt. A miniszter már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra próbálja hárítani

– írja Hortay Olivér.

A szakértő hangsúlyozza: a gáz árát nem lehet lekötni. Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet (ahol az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják), vagy tőzsdén (azonnali, vagy határidős ügylet formájában).

A szakértő emlékeztetett, hogy az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte.

Mint Hortay írja, a miniszter arra gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, azzal a szándékkal, hogy amikor eljön a leszállítás időpontja, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon (azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot).

Amennyiben volt ilyen ügylet, az előrelátó intézkedésnek bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat, és további drágulás várható. Ez egyúttal terhet vesz le a Tisza kormány válláról, mert januárig nem kell óriás többletköltséggel szembesülnie. Ez Hortay szerint azt is alátámasztja, hogy hiba volt politikai okból kirúgni a szakmai vezetést. „Azt azonban számon kérni, hogy 2025-ben miért nem végezték el ezt a feladatot 2027-re is, teljesen abszurd.”

A Tisza szerint riogatás a gázválságot emlegetni

Azt viszont hónapok óta látni, hogy gázválság jöhet, a szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet – írja Hortay.