Pánikszerűen vásárolja az orosz LNG-t az Európai Unió

Drága alternatíva

De meg kell említeni az Egyesült Államok gázát is. Odaát még olcsó a frissen felhozott termék, azonban azt még cseppfolyósítani kell, aztán áthajóztatni az Atlanti-óceánon, amit még biztosítási költségek is terhelnek, továbbá Európában le kell fejteni, újragázosítani és még az itteni piaci felár is drágítja a terméket. Ezért Sebestyén Géza szerint az amerikai LNG reális európai ára a 35–40 euró/MWh-os sávban van. Van még egy termék hasonló árszinten, és ez azért sajnálatos, mert a norvég, politikailag stabil, nagy volumenű vezetékes gázról van szó. És nemigen olcsóbb a főleg Dél-Európa számára fontos, szintén vezetéken is elérhető alternatíva sem, az algériai földgáz. A legdrágábban valószínűleg a világ másik feléről, Ausztráliából lehetne pótolni a kieső mennyiséget, annak az ára elérheti az 50–65 euró/MWh árszintet.

A versenyképességi kérdések fennmaradtak

Fennmarad tehát a kérdés, amely a szankciós csomagok felbukkanásával egyidős: megéri-e az egyébként nem túl jól teljesítő uniós gazdaságnak tartósan drágábban szerezni be a földgázt azért, hogy cserébe csökkenjen a politikai kitettsége Oroszország felé? Kiváltképp, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az Egyesült Államok és Ázsia ipara stabilan olcsó energiát kap, ami nagyban támogatja a versenyképességüket.