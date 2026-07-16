LNGorosz gázSebestyén Géza

Pánikszerűen vásárolja az orosz LNG-t az Európai Unió

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Minden korábbinál több orosz LNG érkezett az Európai Unióba 2026 első hat hónapjában, miközben Brüsszel már a teljes importtilalomra készül. A rekordbeszerzések alapján elmondható, hogy az uniós gázellátásban továbbra is jelentős súllyal van jelen az orosz energiahordozó. A jövőben kieső mennyiséget csak drágábban lehetséges majd pótolni.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 16. 6:25
Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orosz gáz nélkül?

Továbbra is kérdés, hogy hogyan oldja majd meg az EU az orosz gáz teljes kiváltását, hiszen a fenti betárazás is azt mutatja, hogy szankciók ide vagy oda, a függőség nem szűnt meg, csak csökkent és átalakult. A háború előtt az uniós gázimport mintegy 45 százaléka érkezett Oroszországból, ami 2025-re 12–13 százalékra esett vissza. A visszaesést elsősorban a vezetékes gáz drasztikus csökkenése okozta, ezt a hiányt pótolja ki valamelyest az LNG. Ráadásul – írja elemzésében Sebestyén Géza egyetemi docens –, ha csak a termékárat nézzük, az orosz csővezetékes gáz továbbra is a legolcsóbb reális források között van. A 2025-ös elérhető adatokból becsülve az orosz vezetékes gáz európai ára nagyjából megawattóránként 30–35 euró lehetett. A szakértő arról írt, hogy bár sok gázkitermelő ország van világszerte, az egyes termékek elérhetősége és ára sem feltétlenül vállalható politikailag. Mint sorolta: az Egyesült Államok 1116 milliárd köbméterrel a világ legnagyobb termelője. Ezt követi Oroszország 625, Irán 280, Kína 256, Kanada 218, Katar 212, Ausztrália 157, Norvégia 125, Szaúd-Arábia 111, Algéria 105 milliárd köbméterrel. Emiatt gondolhatnánk, hogy ha kiesik az orosz gáz, egyszerűen kiváltható, csakhogy nem minden gáz hozható el könnyen Európába, különösen a jelenlegi geopolitikai helyzetben. Kína nagy termelő, de ide nem szállít. Irán politikai okok miatt eshet ki, Ausztrália pedig messze van. A docens rámutatott arra is, hogy az orosz gáz kiváltása azért is brutális logisztikai és árkérdés, mert az EU 2024-ben nagyjából 333 milliárd köbméter gázt fogyasztott, 2025 első negyedévében pedig 119 milliárd köbmétert.

Drága alternatíva

De meg kell említeni az Egyesült Államok gázát is. Odaát még olcsó a frissen felhozott termék, azonban azt még cseppfolyósítani kell, aztán áthajóztatni az Atlanti-óceánon, amit még biztosítási költségek is terhelnek, továbbá Európában le kell fejteni, újragázosítani és még az itteni piaci felár is drágítja a terméket. Ezért Sebestyén Géza szerint az amerikai LNG reális európai ára a 35–40 euró/MWh-os sávban van. Van még egy termék hasonló árszinten, és ez azért sajnálatos, mert a norvég, politikailag stabil, nagy volumenű vezetékes gázról van szó. És nemigen olcsóbb a főleg Dél-Európa számára fontos, szintén vezetéken is elérhető alternatíva sem, az algériai földgáz. A legdrágábban valószínűleg a világ másik feléről, Ausztráliából lehetne pótolni a kieső mennyiséget, annak az ára elérheti az 50–65 euró/MWh árszintet.

A versenyképességi kérdések fennmaradtak

Fennmarad tehát a kérdés, amely a szankciós csomagok felbukkanásával egyidős: megéri-e az egyébként nem túl jól teljesítő uniós gazdaságnak tartósan drágábban szerezni be a földgázt azért, hogy cserébe csökkenjen a politikai kitettsége Oroszország felé? Kiváltképp, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az Egyesült Államok és Ázsia ipara stabilan olcsó energiát kap, ami nagyban támogatja a versenyképességüket.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekdonald trump

Róka fogta csuka

Szőcs László avatarja

Egy háború olyan, mint az összetett mondat: egyszerűbb belekezdeni, mint befejezni – nem először és nem is utoljára írjuk le ezeket a sorokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.