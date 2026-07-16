Pánikszerűen vásárolja az orosz LNG-t az Európai Unió

Orosz gáz nélkül?
Továbbra is kérdés, hogy hogyan oldja majd meg az EU az orosz gáz teljes kiváltását, hiszen a fenti betárazás is azt mutatja, hogy szankciók ide vagy oda, a függőség nem szűnt meg, csak csökkent és átalakult. A háború előtt az uniós gázimport mintegy 45 százaléka érkezett Oroszországból, ami 2025-re 12–13 százalékra esett vissza. A visszaesést elsősorban a vezetékes gáz drasztikus csökkenése okozta, ezt a hiányt pótolja ki valamelyest az LNG. Ráadásul – írja elemzésében Sebestyén Géza egyetemi docens –, ha csak a termékárat nézzük, az orosz csővezetékes gáz továbbra is a legolcsóbb reális források között van. A 2025-ös elérhető adatokból becsülve az orosz vezetékes gáz európai ára nagyjából megawattóránként 30–35 euró lehetett. A szakértő arról írt, hogy bár sok gázkitermelő ország van világszerte, az egyes termékek elérhetősége és ára sem feltétlenül vállalható politikailag. Mint sorolta: az Egyesült Államok 1116 milliárd köbméterrel a világ legnagyobb termelője. Ezt követi Oroszország 625, Irán 280, Kína 256, Kanada 218, Katar 212, Ausztrália 157, Norvégia 125, Szaúd-Arábia 111, Algéria 105 milliárd köbméterrel. Emiatt gondolhatnánk, hogy ha kiesik az orosz gáz, egyszerűen kiváltható, csakhogy nem minden gáz hozható el könnyen Európába, különösen a jelenlegi geopolitikai helyzetben. Kína nagy termelő, de ide nem szállít. Irán politikai okok miatt eshet ki, Ausztrália pedig messze van. A docens rámutatott arra is, hogy az orosz gáz kiváltása azért is brutális logisztikai és árkérdés, mert az EU 2024-ben nagyjából 333 milliárd köbméter gázt fogyasztott, 2025 első negyedévében pedig 119 milliárd köbmétert.
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