Magyar Péterkormánytisza pártminiszterelnök

Forró ősz a politikában: így folytatja a Tisza a bosszúkormányzást

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Az őszi politikai szezon során a Tisza tovább folytathatja az ellenzékkel szembeni politikai hadjáratot. Ezzel Magyar Péter igyekezhet elfedni a tényleges kormányzati teljesítményt, ami az utóbbi hetekben rendkívül gyenge volt. Elég arra gondolni, hogy a hőséghelyzetben is csak kommunikációs kármentést próbált végezni a miniszterelnök.

Máté Patrik
2026. 08. 26. 5:10
Ígéretekből nem volt hiány Magyar Péter és a Tisza Párt részéről Fotó: Havran Zoltán
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Kommunikációs fordulattal palástolta Magyar Péter a döcögő kormányzást

Miközben Magyar Péter és kormány az ellenzékkel való leszámolásra koncentrált, addig a hőség miatti válsághelyzetet során látványos hibákat vétettek. Lapunk korábban részletesen foglalkozott azzal, hogy a miniszterelnök két hétig az önkéntes fogyasztáscsökkentést propagálta, majd amikor kommunikációs szempontból kezdett tarthatatlanná válni a helyzet, gyorsan bejelentette, hogy az energiaválságon túl vagyunk, átvészeltük a legnehezebb napokat. 

Ezután beindult az abszolút filmszínház és Magyar Péter szinte napi rendszerességgel jelentkezett a paksi atomerőmű területéről, a helyszíni tájékoztatókon pedig nem mulasztotta el részletesen bemutatni a munkálatok minden egyes látványos elemét. 

Azt, hogy Paksnál a Duna vízszintjét ideiglenes megoldással meg lehetne emelni, már a válsághelyzet kezdetén felvetette Tóth Máté energiajogász. Akkor Magyar Péter még kinevette ezt a javaslatot, kifogásként pedig azt mondta, hogy nem lehet beavatkozni, mert adott esetben a Nemzetközi Atomenergia ügynökség nem engedi majd újraindítani az atomerőművet, ha ilyet tesznek.

Folytatódhat a bosszúkormányzás

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője lapunknak úgy vélekedett, hogy Magyar Péter nem volt képes felnőni a feladathoz, mivel továbbra is influenszerként viselkedik, nem pedig államférfiként. Szerinte ez rányomja a bélyegét az egész Tisza-kormányzásra, mivel olyan döntések nem születtek meg, amik akár csak egy kicsit is vitatottak lehettek volna, a korábban ígért átalakítások pedig lekerültek a napirendről.

A szakértő kiemelte, hogy Magyar Péter a megosztó döntések felelősségét nagyon szívesen áttolja a saját beosztottjaira. Azonban több olyan eset volt – például a köztévé műsorvezetőinek vagy a NAV elnöknek a kinevezése – amikor a miniszterelnök gyakorlatilag a teljes nyilvánosság előtt bírálta felül a saját embereit. 

Magyar Péter maga nem akar, az emberei pedig nem tudnak vagy nem mernek döntéseket hozni, ezért gyakorlatilag áll a kormányzati munka

– jelentette ki az elemző.

Majd kiemelte, hogy a legfontosabb kérdésekben zajlik a látványpolitizálás, amit a Facebookon nagyon jól lehet kommunikálni. A kormányzati eredmények elmaradására pedig a további hergelés, valamint az önkény felpörgetése lehet a megoldás. 

Fontos látni, hogy a Magyar Péter kultuszon kívül a Tiszának egyetlen összetartó ereje van, hogy a szavazói jelentős részben Fidesz-ellenesek. Ezért a szélsőbaloldaltól egészen a mérsékelt jobboldalig tartó tábort a Fidesz-ellenes retorikával lehet egyben tartani

– vélekedett Dornfeld.

Majd megjegyezte, hogy nagy jelentősége lesz annak, hogy a három jelölt közül ki lesz a befutó a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére, mivel ez beárazza, hogy a Tisza milyen szerepben képzeli el a szervezet működését.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

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