Forró ősz a politikában: így folytatja a Tisza a bosszúkormányzást

Kommunikációs fordulattal palástolta Magyar Péter a döcögő kormányzást

Miközben Magyar Péter és kormány az ellenzékkel való leszámolásra koncentrált, addig a hőség miatti válsághelyzetet során látványos hibákat vétettek. Lapunk korábban részletesen foglalkozott azzal, hogy a miniszterelnök két hétig az önkéntes fogyasztáscsökkentést propagálta, majd amikor kommunikációs szempontból kezdett tarthatatlanná válni a helyzet, gyorsan bejelentette, hogy az energiaválságon túl vagyunk, átvészeltük a legnehezebb napokat.

Ezután beindult az abszolút filmszínház és Magyar Péter szinte napi rendszerességgel jelentkezett a paksi atomerőmű területéről, a helyszíni tájékoztatókon pedig nem mulasztotta el részletesen bemutatni a munkálatok minden egyes látványos elemét.

Azt, hogy Paksnál a Duna vízszintjét ideiglenes megoldással meg lehetne emelni, már a válsághelyzet kezdetén felvetette Tóth Máté energiajogász. Akkor Magyar Péter még kinevette ezt a javaslatot, kifogásként pedig azt mondta, hogy nem lehet beavatkozni, mert adott esetben a Nemzetközi Atomenergia ügynökség nem engedi majd újraindítani az atomerőművet, ha ilyet tesznek.

Folytatódhat a bosszúkormányzás

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője lapunknak úgy vélekedett, hogy Magyar Péter nem volt képes felnőni a feladathoz, mivel továbbra is influenszerként viselkedik, nem pedig államférfiként. Szerinte ez rányomja a bélyegét az egész Tisza-kormányzásra, mivel olyan döntések nem születtek meg, amik akár csak egy kicsit is vitatottak lehettek volna, a korábban ígért átalakítások pedig lekerültek a napirendről.

A szakértő kiemelte, hogy Magyar Péter a megosztó döntések felelősségét nagyon szívesen áttolja a saját beosztottjaira. Azonban több olyan eset volt – például a köztévé műsorvezetőinek vagy a NAV elnöknek a kinevezése – amikor a miniszterelnök gyakorlatilag a teljes nyilvánosság előtt bírálta felül a saját embereit.

Magyar Péter maga nem akar, az emberei pedig nem tudnak vagy nem mernek döntéseket hozni, ezért gyakorlatilag áll a kormányzati munka

– jelentette ki az elemző.