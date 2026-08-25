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Tovább magyarázkodik a Tisza, közben folyik a jelöltek meghallgatása az új ÁVH élére

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Tovább magyarázkodik a Tisza, közben folyik a jelöltek meghallgatása az új ÁVH élére

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Mégsem a Tisza Párt jelöltje a kanadai-magyar kettős állampolgár Sárvári Nicholas, ezzel állt elő a mai meghallgatás előtt Hantosi István. Ligeti Miklós és Unger Anna Róza után most hallgatják meg a rejtélyes harmadik jelöltet, aki elvileg maga is pályázott, de csak negyedik lett, így ugrott be a jelöltek közé.

Kreft-Horváth Márk
2026. 08. 25. 11:23
Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülése Budapest, 2026. augusztus 25. Hantosi István, a bizottság Tisza párti elnöke (j) és Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédel
Fotó: Polyák Attila
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Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülése Szöveg Budapest, 2026. augusztus 25. Unger Anna Róza politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén
Unger Anna is jelölt a NVVH elnöki posztjára. Fotó: Polyák Attila

Sárvári Nicholasról, akit tegnap a Tisza-frakció, mint a saját jelöltjét mutatott be, kiderült, hogy elvileg ő is pályázott, csak épp nem került a top3-ba a pontozás során. Hantosi István, az igazságügyi bizottság elnöke legalábbis ezzel állt elő az ülés kezdete előtt. Szerinte nincs itt semmi látnivaló, félreérhetően fogalmaztak, a kanadai-magyar kettős állampolgár Sárvári Nicholas negyedik lett a pontozás során, Jancsics Dávid (aki szintén pályázott) visszalépése után jelölték őt. 

Tisza frakció jelöltje, Sárvári Nicholas a meghallgatáson Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére jelölt meghallgatása
Sárvári Nicholast utólag hívták meg, jöjjön el a meghallgatásra. Fotó: Polyák Attila

Sárvári Nicholas egy kanadai-magyar kettős állampolgár, 2009 óta a Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara elnöke. A választási kampányban a DE! Akcióközösség koordinátora volt, amelynek a tevékenységre Bajnai Gordon is felhívta a figyelmet. 2014-től vállalati kockázatelemzéssel foglalkozó kurzust tartott a CEU Business Schoolban. Emellett tantervfejlesztőként részt vett olyan projektben is, amelyet a CEU Business School vezetett.

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülése Budapest, 2026. augusztus 25. Hantosi István, a bizottság Tisza párti elnöke (b) Ligeti Miklós, a Transparency International jogi vezetője, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére jelölt meghallgatásán
Hantosi István szerint félreérhetően fogalmaztak. Fotó: Polyák Attila

Sárvári Nicholas azzal kezdte a beszédét, hogy megtisztelő számára, hogy a Tisza Párt jelölte, de állítása szerint ő nem egyeztett előzetesen a párt politikusaival, de az ellenzéki vezetőkkel sem. Mint mondta, világszerte sok országban foglalkozott már vagyonvisszaszerzéssel, például offshore-cégekből. 

Mindhárom jelölt azt hangsúlyozta, hogy jó embereket kell maguk köré gyűjteniük, Ligeti szerint a legnagyobb koponyákat kell leigazolnia. 

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