Tovább magyarázkodik a Tisza, közben folyik a jelöltek meghallgatása az új ÁVH élére

Unger Anna is jelölt a NVVH elnöki posztjára. Fotó: Polyák Attila

Sárvári Nicholasról, akit tegnap a Tisza-frakció, mint a saját jelöltjét mutatott be, kiderült, hogy elvileg ő is pályázott, csak épp nem került a top3-ba a pontozás során. Hantosi István, az igazságügyi bizottság elnöke legalábbis ezzel állt elő az ülés kezdete előtt. Szerinte nincs itt semmi látnivaló, félreérhetően fogalmaztak, a kanadai-magyar kettős állampolgár Sárvári Nicholas negyedik lett a pontozás során, Jancsics Dávid (aki szintén pályázott) visszalépése után jelölték őt.

Sárvári Nicholast utólag hívták meg, jöjjön el a meghallgatásra. Fotó: Polyák Attila

Sárvári Nicholas egy kanadai-magyar kettős állampolgár, 2009 óta a Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara elnöke. A választási kampányban a DE! Akcióközösség koordinátora volt, amelynek a tevékenységre Bajnai Gordon is felhívta a figyelmet. 2014-től vállalati kockázatelemzéssel foglalkozó kurzust tartott a CEU Business Schoolban. Emellett tantervfejlesztőként részt vett olyan projektben is, amelyet a CEU Business School vezetett.

Hantosi István szerint félreérhetően fogalmaztak. Fotó: Polyák Attila

Sárvári Nicholas azzal kezdte a beszédét, hogy megtisztelő számára, hogy a Tisza Párt jelölte, de állítása szerint ő nem egyeztett előzetesen a párt politikusaival, de az ellenzéki vezetőkkel sem. Mint mondta, világszerte sok országban foglalkozott már vagyonvisszaszerzéssel, például offshore-cégekből.

Mindhárom jelölt azt hangsúlyozta, hogy jó embereket kell maguk köré gyűjteniük, Ligeti szerint a legnagyobb koponyákat kell leigazolnia.