Véget érhet ma Orbán Anita washingtoni előszobáztatása, legalábbis a naptár szerint
Marco Rubio időt szakíthat a magyar külügyminiszterre. De csak akkor, ha ezúttal minden jól megy.
Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: Brendan SMIALOWSKI / POOL / AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en