Kiss Rajmund Orbán Anita fiaskójáról: Most távolodás is következhet az amerikai–magyar kapcsolatokban

Történelmi intenzitású kapcsolattartás

A diplomáciai szakértő szerint az elmúlt hónapok eseményei önmagukban is megmutatják, korábban mennyire szokatlanul intenzív volt a magyar–amerikai kapcsolattartás. Felidézte, hogy Donald Trump a gázai háborút lezáró békefolyamat részeként tartott csúcstalálkozón is kiemelten beszélt Orbán Viktorról, majd néhány héttel később Washingtonban fogadta a magyar miniszterelnököt. Kiss Rajmund szerint különösen jelentős volt, hogy a magyar delegációt a Fehér Ház közelében, kiemelt vendégek számára fenntartott helyszínen szállásolták el, és a magyar miniszterelnököt az amerikai elnök közvetlen közelében helyezték el.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A novemberi washingtoni tárgyalásoknak ráadásul kézzelfogható eredményei is voltak – emelte ki. Ezek között említette az energiabiztonságot, az Oroszországból érkező energiaimporttal kapcsolatos amerikai álláspontot, valamint a magyar–amerikai gazdasági együttműködés további lehetőségeit.

Rubio budapesti látogatása is jelzésértékű volt

Kiss Rajmund emlékeztetett arra is, hogy Marco Rubio személyesen látogatott Budapestre, majd J. D. Vance amerikai alelnök is Magyarországra érkezett.

Rubio leszállt februárban Budapesten, majd J. D. Vance a kampányfinisben eljött Magyarországra

– idézte fel. Szerinte ezért különösen feltűnő a mostani találkozó elmaradása. Ha ugyanis egy olyan időszakról lenne szó, amikor évek óta nem történtek magas szintű magyar–amerikai egyeztetések, a mostani eseménynek jóval kisebb lenne a jelentősége. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: egyetlen találkozó lemondásából nem szabad a teljes kétoldalú kapcsolat állapotára vonatkozó következtetést levonni.