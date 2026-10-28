Magyar Péternek nincs választása, végre kell hajtania a migrációs paktumot

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„Magyarországnak végre kell hajtania az uniós előírásokat” – jelentette ki Tineke Strik, holland EP-képviselő a Hír TV migrációs paktum és a napi egymillió eurós bírság kapcsán feltett kérdésre.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 28. 20:19
Magyar Péternek nincs választása, végre kell hajtania a migrációs paktumot
Tineke Strik a HírTV-nek kijelentette: Magyarországnak végre kell hajtania az uniós előírásokat. Forrás: Hír TV

Amint lapunk beszámolt, az Európai Parlament LIBE-küldöttsége október 26–28-a között Budapesten vizsgálta a magyar jogállamiság helyzetét, civil szervezetekkel, újságírókkal, közjogi és kormányzati szereplőkkel egyeztetve. A lapunkhoz eljutatott programtervezetből kiderült, hogy a küldöttség által meghívott sajtóorgánumok között mindössze egyetlen jobboldalhoz köthető szerepelt. A meghívotti listán pedig nyoma sem volt a nemzeti szuverenitást képviselő egyesületnek, a döntő többséget adó Soros-hálózathoz kötődő globalista jogvédő szervezet között. A Patrióták Európáért frakció László Andrást delegálta a misszióba, és a Fidesz–KDNP képviselőcsoportjával együtt börtönlátogatásokat is kezdeményezett, hogy a küldöttség az ellenzéki politikusok fogvatartásának körülményeit is megismerje. A Fidesz–KDNP álláspontja változatlan, a 2018 szeptembere óta Magyarország ellen folyó hetes cikkelyes eljárás mielőbbi, feltétel nélküli lezárását követelik, amely kezdettől fogva politikai támadás és a kettős mérce eszközeként működött, szögezte le lapunknak a képviselő.

 

tineke strikLIBEMagyar PéterSzóljon hozzá!

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