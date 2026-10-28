Az új ÁVH hatalmán még ők is megdöbbentek – László András a LIBE budapesti vizsgálatáról

Hankóék ügyének vizsgálatát is elutasították

A képviselő külön kezdeményezte, hogy a küldöttség keresse fel azokat a büntetés-végrehajtási intézeteket, ahol Hankó Balázst, Varga-Bajusz Veronikát és Bús Balázst fogva tartják, vagy más módon vegye napirendre az ügyüket.

A börtönlátogatást indoklás nélkül elutasították

– mondta László András. A parlamenti ellenzékkel ugyanakkor egyeztettek, amelyen a Fidesz részéről Bóka János, a KDNP képviseletében Juhász Hajnalka, a Mi Hazánktól pedig Apáti István vett részt. A bizottság még arra is külön alkalmat biztosított, hogy találkozót tartsanak a parlamenten kívüli pártokkal is, amelyen a DK, az MSZP és a Momentum képviselői jelentek meg.

Az NVVH hatalma a küldöttségben is megdöbbenést keltett

A politikus beszámolója alapján a program egyoldalúsága ellenére voltak olyan intézkedések, amelyek a küldöttség tagjai körében is komoly visszhangot váltottak ki. Ezek közé sorolta a parlamenti képviselők újraindulását korlátozó cikluskorlátot, amely a záró sajtótájékoztatón is szóba került.

A LIBE-misszió sajtótájékoztatóját adó Sophie Wilmès az Európai Parlament egyik alelnöke, Belgium korábbi miniszterelnöke és Tineke Strik az Európai Parlament Magyarország jogállamisági helyzetével foglalkozó jelentéstevője. Fotó: Az Európai Parlament hivatalos oldala (Képernyőkép)

Hasonló megdöbbenést tapasztalt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal rendkívül széles hatásköre miatt is. Nemcsak az NVVH jogosítványai vetnek fel kérdéseket, hanem az is, milyen jogorvoslati lehetőségek és garanciák állnak rendelkezésre egy esetleges visszaéléssel szemben, hangsúlyozta László András.

Az NVVH-val kapcsolatos kérdésünkre sem kaptunk kielégítő választ, annak ellenére, hogy a kérdés több megbeszélésen, különböző szervezetekkel folytatott egyeztetéseken is felmerült

– ismertette a képviselő.

Nem kaptak egyenes választ a migrációról

A migráció és az LMBTQ-jogok kérdése is előkerült, méghozzá az európai bírósági ítéletek végrehajtásával összefüggésben. A képviselő tapasztalta alapján, a migrációval kapcsolatos nyomás kevésbé volt erős, amit az európai politikai hangulat változásával magyarázott. Ugyanakkor,

mivel a Tisza-kormány a migráció kérdésében továbbra is kettős kommunikációt folytat, ezért László András rákérdezett arra, hogy a kormány lehetővé teszi-e a Magyarország területén történő menedékkérelem-benyújtást, amelyre sem a tiszás parlamenti, sem a kormányzati delegáció nem adott egyértelmű választ.

A kabinet ugyanis egyszerre ígéri valamennyi európai bírósági döntés tiszteletben tartását és a magyar választóknak pedig a migránsok országon kívül tartását – a kettő egyszerre nem fog menni.