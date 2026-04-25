Dornfeld László: Brüsszel túlterjeszkedik a gyermekvédelmi törvény ügyében

Időzített ítélet és politikai üzenet is egyben – így értékelte az Európai Unió Bíróságának döntését Dornfeld László a Magyar Nemzetnek. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint Brüsszel ebben az ügyben túlterjeszkedik a hatáskörén, és a döntés nemcsak a korábbi kormányt, hanem az új politikai vezetést is komoly kihívás elé állítja.

2026. 04. 25. 5:57
Drag Olimpia Amszterdamban (Fotó: AFP)
Az Európai Unió Bíróságának döntését Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője értékelte lapunknak. Az elemző szerint az Európai Unió Bíróságának döntése mögött nem csupán jogi megfontolások állnak, hanem az időzítés is beszédes. Felidézte, hogy a főtanácsnoki indítvány már tíz hónappal ezelőtt megszületett, ami általában előre jelzi a bíróság végső álláspontját, mégis csak most hirdettek ítéletet. Mint fogalmazott: „Ez egy időzített ítélethozatal volt.”

A szakértő szerint az sem véletlen, hogy az ügyben több uniós tagállam is Magyarországgal szemben avatkozott be, ami szerinte világosan mutatja a politikai irányt. Úgy látja, a döntés nemcsak a korábbi gyermekvédelmi törvénynek szól, hanem az új magyar kormány számára is jelzés: Brüsszel elvárásokat fogalmaz meg, és ezek teljesítését számon is kérheti.

Dornfeld László szerint az új vezetésnek komoly dilemmával kell szembenéznie, mivel az uniós források kérdése összekapcsolódhat a gyermekvédelmi szabályozással. A választók részéről erős az elvárás a pénzek megszerzésére, ugyanakkor ennek feltételei politikailag érzékeny kérdéseket érinthetnek.

Hozzátette, hogy a kormány mögött álló tábor heterogén, ezért ezekben az ügyekben nehéz lehet egységes irányt képviselni.

A vezető elemző kitért arra is, hogy a közbeszédben gyakran félreértelmezik a törvény tartalmát, és szerinte több politikai nyilatkozat is torzítja a valóságot. Úgy fogalmazott, hogy ezekben a kérdésekben gyakran nem a szabályozás tényleges tartalmáról zajlik a vita.

A hatásköri kérdések kapcsán Dornfeld László egyértelműen fogalmazott: 

Világosan látszik, hogy Brüsszel túlterjeszkedik a saját hatáskörén ebben az ügyben is.

Szerinte a családpolitika alapvetően tagállami hatáskör, ennek ellenére az uniós intézmények más jogi eszközökkel avatkoznak be.

Ennek részeként az ítéletben olyan elemek is megjelennek, amelyek nem közvetlenül a gyermekvédelemhez kapcsolódnak. A szakértő úgy látja, ez a megközelítés nem egyedi, hanem több más ügyben is megfigyelhető az Európai Unió részéről, és a jövőben is hasonló vitákra lehet számítani.

Borítókép: Drag olimpia Amszterdamban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
