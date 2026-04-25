Dornfeld László: Brüsszel túlterjeszkedik a gyermekvédelmi törvény ügyében

Az Európai Unió Bíróságának döntését Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője értékelte lapunknak. Az elemző szerint az Európai Unió Bíróságának döntése mögött nem csupán jogi megfontolások állnak, hanem az időzítés is beszédes. Felidézte, hogy a főtanácsnoki indítvány már tíz hónappal ezelőtt megszületett, ami általában előre jelzi a bíróság végső álláspontját, mégis csak most hirdettek ítéletet. Mint fogalmazott: „Ez egy időzített ítélethozatal volt.”

A szakértő szerint az sem véletlen, hogy az ügyben több uniós tagállam is Magyarországgal szemben avatkozott be, ami szerinte világosan mutatja a politikai irányt. Úgy látja, a döntés nemcsak a korábbi gyermekvédelmi törvénynek szól, hanem az új magyar kormány számára is jelzés: Brüsszel elvárásokat fogalmaz meg, és ezek teljesítését számon is kérheti.

Dornfeld László szerint az új vezetésnek komoly dilemmával kell szembenéznie, mivel az uniós források kérdése összekapcsolódhat a gyermekvédelmi szabályozással. A választók részéről erős az elvárás a pénzek megszerzésére, ugyanakkor ennek feltételei politikailag érzékeny kérdéseket érinthetnek.

Hozzátette, hogy a kormány mögött álló tábor heterogén, ezért ezekben az ügyekben nehéz lehet egységes irányt képviselni.