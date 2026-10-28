Egyházi rendezvényen mutatták be egy leszbikus szerző kamaszoknak szánt képregényét, amelyben Jézus is szóba kerül
A Fasori Evangélikus Egyházközség rendezvényén olyan képregényt mutattak be, amely Jézus szenvedésével vont szexuális párhuzamot. A fiatalokat megszólító kiadvány szerzője, Johanna Wikberg nyíltan leszbikus és a svéd evangélikus egyház felszentelt lelkésze.
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