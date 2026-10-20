Mint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, az Emberség Erejével Alapítvány az újpetrei iskola pályaorientációs napján második, harmadik és negyedik osztályos diákoknak mutatta be a Ha nagy leszek című társasjátékát. A foglalkozáson többek között a hagyományos nemi szerepekről, a nemek közötti egyenlőségről és a pályaválasztásról beszélgettek a gyerekekkel. Lapunk korábban azt is megírta, hogy a pécsi alapítvány az elmúlt években jelentős külföldi, köztük európai uniós támogatásokban részesült, valamint Soros György alapítványi hálózatától is kapott forrásokat.
Felháborodott szülők kérték számon az újpetrei iskola vezetését az érzékenyítő foglalkozás miatt
Feszült hangulatú egyeztetést tartottak hétfőn az Újpetrei Általános Iskolában, miután a szülők egy része felháborodott azon, hogy előzetes tájékoztatásuk nélkül tartott érzékenyítő foglalkozást gyermekeiknek az Emberség Erejével Alapítvány. Az eredetileg meghirdetett tüntetés végül elmaradt, a szülők azonban személyesen kértek magyarázatot az intézmény vezetésétől. A megbeszélésen a jövőbeni hasonló programok feltételeiről is szó esett.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en