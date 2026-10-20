Felháborodott szülők kérték számon az újpetrei iskola vezetését az érzékenyítő foglalkozás miatt

Mint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, az Emberség Erejével Alapítvány az újpetrei iskola pályaorientációs napján második, harmadik és negyedik osztályos diákoknak mutatta be a Ha nagy leszek című társasjátékát. A foglalkozáson többek között a hagyományos nemi szerepekről, a nemek közötti egyenlőségről és a pályaválasztásról beszélgettek a gyerekekkel. Lapunk korábban azt is megírta, hogy a pécsi alapítvány az elmúlt években jelentős külföldi, köztük európai uniós támogatásokban részesült, valamint Soros György alapítványi hálózatától is kapott forrásokat.