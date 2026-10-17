Ők pénzelik az iskolákban is érzékenyítő pécsi alapítványt

A pécsi szervezet 2022-ben három másik vidéki civil közösséggel, a debreceni Alternatív Közösségek Egyesületével, a miskolci Dialóg Egyesülettel és a szegedi Motiváció Műhellyel közösen létrehozta az Aspektus Csoportot. A szövetség regionális erőforrásközpontok hálózataként határozza meg magát, amely képzésekkel, pályázatokkal, mentorálással és kapcsolatépítéssel kívánja erősíteni a vidéki civil szférát.

Soros György alapítványi hálózata 2017 és 2021 között összesen több mint 2,3 millió dollárral támogatta a pécsi szervezetet. Forrás: OSF

Több millió dollár érkezett Soros György alapítványától

Az emberség erejével Alapítvány egyik jelentős külföldi támogatója az Open Society Foundations (OSF), Soros György nemzetközi alapítványi hálózata. A támogatási adatok szerint az OSF 2017 és 2021 között összesen 2 316 680 dollárt juttatott a pécsi szervezetnek.

Az emberség erejével Alapítvány 2018-ban az Erősödő Civil Közösségek program keretében támogatta a pécsi LMBTQ-közösséget is. Forrás: Az emberség erejével Alapítvány

A támogatások között négy, egyenként 500 ezer dolláros tétel szerepelt. Ezeket az alapítvány általános működésére, a dél-magyarországi közösségi részvétel és aktivizmus erősítésére, az Erősödő Civil Közösségek programra, valamint a helyi demokratikus részvételt szolgáló kezdeményezésekre szánták.

További 200 ezer dollár jutott civil szervezetek fejlesztésére és a helyi közügyekben való részvétel támogatására, 82 260 dollár a pécsi nyitott kormányzáshoz kapcsolódó programokra, 19 420 dollár alacsony jövedelmű gyermekek és családok segítésére, 15 ezer dollár pedig az alulról szerveződő aktivizmus oktatására.

A szervezet korábban a Norvég Civil Támogatási Alapból is részesült. Az Ökotárs adatbázisa szerint 2009-ben 4 275 404 forintot nyert a Menedék Emberi Jogi Nevelési Központ működtetésére, 2015-ben pedig 3 571 000 forintot kapott az emberi jogi nevelés közoktatási integrálására.

Jelentős külföldi források a pénzügyi beszámolókban

Az alapítvány bírósági nyilvántartásban elérhető éves beszámolói ugyancsak számottevő külföldi támogatásokról tanúskodnak. A 2021-es jelentés szerint a szervezet 4,296 millió forintot kapott az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból. Az uniós költségvetésből, más államoktól vagy nemzetközi szervezetektől származó támogatások összege ugyanebben az évben 238,859 millió forintot tett ki. Utóbbi kategóriába az OSF támogatása is beletartozhatott.