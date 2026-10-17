Ők pénzelik az iskolákban is érzékenyítő pécsi alapítványt

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Alsó tagozatos diákoknak tartott foglalkozást az újpetrei általános iskolában Az emberség erejével Alapítvány, nem sokkal a gyermekvédelmi törvény októberi módosítása után. A nemi szerepekkel is foglalkozó civil szervezet az elmúlt években jelentős támogatásokat kapott Soros György alapítványi hálózatától és külföldi, köztük uniós forrásokból. A pécsi alapítvány a támogatások egy részét más civil közösségek fejlesztésére fordítja, kedvezményezettjei között LMBTQ-szervezetek is találhatók.

Kárpáti András
2026. 10. 17. 10:55
Visszakúszott az LMBTQ-lobbi Magyarországra Fotó: Havran Zoltán

A pécsi szervezet 2022-ben három másik vidéki civil közösséggel, a debreceni Alternatív Közösségek Egyesületével, a miskolci Dialóg Egyesülettel és a szegedi Motiváció Műhellyel közösen létrehozta az Aspektus Csoportot. A szövetség regionális erőforrásközpontok hálózataként határozza meg magát, amely képzésekkel, pályázatokkal, mentorálással és kapcsolatépítéssel kívánja erősíteni a vidéki civil szférát.

Soros György alapítványi hálózata 2017 és 2021 között összesen több mint 2,3 millió dollárral támogatta a pécsi szervezetet. Forrás: OSF
Soros György alapítványi hálózata 2017 és 2021 között összesen több mint 2,3 millió dollárral támogatta a pécsi szervezetet. Forrás: OSF

Több millió dollár érkezett Soros György alapítványától

Az emberség erejével Alapítvány egyik jelentős külföldi támogatója az Open Society Foundations (OSF), Soros György nemzetközi alapítványi hálózata. A támogatási adatok szerint az OSF 2017 és 2021 között összesen 2 316 680 dollárt juttatott a pécsi szervezetnek.

Az emberség erejével Alapítvány 2018-ban az Erősödő Civil Közösségek program keretében támogatta a pécsi LMBTQ-közösséget is. Forrás: Az emberség erejével Alapítvány
Az emberség erejével Alapítvány 2018-ban az Erősödő Civil Közösségek program keretében támogatta a pécsi LMBTQ-közösséget is. Forrás: Az emberség erejével Alapítvány

A támogatások között négy, egyenként 500 ezer dolláros tétel szerepelt. Ezeket az alapítvány általános működésére, a dél-magyarországi közösségi részvétel és aktivizmus erősítésére, az Erősödő Civil Közösségek programra, valamint a helyi demokratikus részvételt szolgáló kezdeményezésekre szánták.

További 200 ezer dollár jutott civil szervezetek fejlesztésére és a helyi közügyekben való részvétel támogatására, 82 260 dollár a pécsi nyitott kormányzáshoz kapcsolódó programokra, 19 420 dollár alacsony jövedelmű gyermekek és családok segítésére, 15 ezer dollár pedig az alulról szerveződő aktivizmus oktatására.

A szervezet korábban a Norvég Civil Támogatási Alapból is részesült. Az Ökotárs adatbázisa szerint 2009-ben 4 275 404 forintot nyert a Menedék Emberi Jogi Nevelési Központ működtetésére, 2015-ben pedig 3 571 000 forintot kapott az emberi jogi nevelés közoktatási integrálására.

Jelentős külföldi források a pénzügyi beszámolókban

Az alapítvány bírósági nyilvántartásban elérhető éves beszámolói ugyancsak számottevő külföldi támogatásokról tanúskodnak. A 2021-es jelentés szerint a szervezet 4,296 millió forintot kapott az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból. Az uniós költségvetésből, más államoktól vagy nemzetközi szervezetektől származó támogatások összege ugyanebben az évben 238,859 millió forintot tett ki. Utóbbi kategóriába az OSF támogatása is beletartozhatott.

A következő években is jelentős összegek érkeztek. A 2023-as beszámoló szerint 2022-ben 10,409 millió forint szerepelt a strukturális és kohéziós alapokból származó támogatások sorában, további 85,862 millió forint pedig az egyéb uniós és külföldi források között. A megfelelő összegek 2023-ban 62,427, illetve 50,050 millió forintra módosultak.

A későbbi jelentésekben ennél is nagyobb tételek találhatók: 2024-re 231,970 millió, 2025-re pedig 271,491 millió forintos támogatás szerepel. A bírósági nyilvántartásban elérhető beszámolók ugyanakkor nem teljesen egységesen sorolják be ezeket a forrásokat. A 2024-es dokumentumban például a közel 232 millió forintos összeg az uniós költségvetésből vagy más külföldi támogatóktól származó pénzek között található, míg a következő évi kimutatásban eltérő besorolás jelenik meg.

A 2021 és 2025 közötti beszámolók érintett támogatási sorait összeadva 955,364 millió forint adódik. Ez azonban nem kizárólag közvetlen brüsszeli támogatásokat jelent: a kimutatások különböző uniós és más külföldi forrásokat is tartalmaznak, ezért a pontos megoszlás a beszámolók alapján nem minden esetben állapítható meg.

Más civil szervezetekhez is jut a támogatásokból

A külföldi finanszírozás nemcsak Az emberség erejével Alapítvány saját működését szolgálja. A pécsi szervezet több olyan programot is működtet, amelyben kisebb civil közösségeknek nyújt pénzügyi és szakmai segítséget.

Az OSF támogatásával 2017-ben indították el az Erősödő Civil Közösségek programot. A kezdeményezés képzéseket, mentorálást, kommunikációs és adománygyűjtési segítséget, valamint pénzbeli támogatásokat kínált a résztvevőknek. A program honlapja szerint indulása óta több mint kétszáz civil közösség részesült támogatásban.

A szervezet 2023-ban Inkubátor néven új alprogramot indított, amelynek finanszírozását a German Marshall Fund (GMF) Engaging Central Europe elnevezésű alapja biztosította. A GMF korábban maga is részesült OSF-támogatásban.

Az Inkubátor 2025-ös pályázatát február 3-án határozatlan időre felfüggesztették. Az alapítvány tájékoztatása szerint ennek oka az volt, hogy a Trump-adminisztráció USAID-forrásokat érintő döntései a GMF programjának finanszírozását is befolyásolták.

Ugyancsak 2023-ban indult a Katalizátor program, amelyhez már az Európai Unió Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programjának forrásai is kapcsolódtak. A finanszírozás a PROTEUS kezdeményezésen keresztül, a Transatlantic Foundation közreműködésével valósult meg. Utóbbi a German Marshall Fund európai szervezete, egyúttal a nyolc országra kiterjedő PROTEUS-konzorcium vezetője.

 
Az alapítvány pénzügyi beszámolóiban több száz millió forintos külföldi támogatások szerepelnek, ám a források besorolása nem minden évben egységes.
Az alapítvány pénzügyi beszámolóiban több száz millió forintos külföldi támogatások szerepelnek, ám a források besorolása nem minden évben egységes. 

A pécsi alapítvány 2025-ös beszámolója szerint az Aspektus Csoport vezető konzorciumi tagjaként megkezdte az uniós CERV-program által támogatott Aspektus+ Regionális Támogatási Program megvalósítását is. A négyéves kezdeményezés több mint száz vidéki szervezet pénzügyi és szakmai fejlesztését célozza. Az első évben negyven olyan közösséget választottak ki, amelyekkel a következő három évben együttműködnek.

LMBTQ-közösségek is szerepelnek a kedvezményezettek között

Az alapítvány támogatási programjaiban LMBTQ-közösségek is részt vettek. A PeMel – Pécsi LMBTQ-közösség 2018-ban az Erősödő Civil Közösségek kedvezményezettje volt. Az alapítvány egy szeptemberi Facebook-bejegyzésében külön is bemutatta a csoport munkáját.

A debreceni CívisColors a 2023-as Inkubátor program nyertesei között szerepelt. A szervezet saját meghatározása szerint helyi LMBTQ+ és queer közösség, amely kulturális programokkal, ismeretterjesztéssel és érdekérvényesítéssel foglalkozik. A pályázati eredményhirdetés a nyertesek számára egységesen 600 ezer forintos támogatást jelölt meg, így a CívisColors is ekkora összegre lehetett jogosult.

A 2024-es kedvezményezettek között megtalálható a Partiscum Egyesület a Szegedi LMBT Közösségért is. A kiírás alapján ennél a szervezetnél szintén 600 ezer forintos támogatással lehet számolni.

A példák azt mutatják, hogy az alapítvány nemcsak saját emberi jogi nevelési programjait finanszírozza külföldi forrásokból, hanem olyan civil közösségek fejlesztésében is részt vesz, amelyek tevékenységéhez LMBTQ-témák kapcsolódnak.

Az alapítvány beszámolója szerint a rendezvényen a Tisza-kormány egyik helyettes államtitkára és egy parlamenti bizottság elnöke is szerepet vállalt. Forrás: Az emberség erejével Alapítvány
Az alapítvány beszámolója szerint a rendezvényen a Tisza-kormány egyik helyettes államtitkára és egy parlamenti bizottság elnöke is szerepet vállalt. Forrás: Az emberség erejével Alapítvány 

Kormányzati szereplőkkel is találkoztak

Az alapítvány és a jelenlegi kormányzat között is kialakultak kapcsolódási pontok. A szervezet szeptember közepén arról számolt be Facebook-oldalán, hogy Pótor József civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és Jakab Zsuzsanna, az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottságának elnöke is szerepet vállalt a Civilek Új Alapon Közösségi Gyűlésen.

A kormányzati és parlamenti szereplők részvétele kapcsolatfelvételt jelez, önmagában azonban nem jelent intézményes együttműködést vagy kormányzati támogatást az alapítvány számára.

Az újpetrei iskolai foglalkozás, a külföldi finanszírozású civil programok és a kormányzati szereplőkkel folytatott egyeztetések együttesen azt mutatják, hogy Az emberség erejével Alapítvány tevékenysége az oktatástól a civil szervezetek támogatásán át a közéleti részvételig több területre kiterjed. A gyermekvédelmi szabályozás módosítása után különösen az iskolai programok tartalma és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási háttér kerülhet a figyelem középpontjába.

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Pilhál György
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Leszámolni vele

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– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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