Orbán Viktor üzent a spanyoloknak: történelmi lehetőség előtt a patrióták
A Fidesz elnöke a közösségi oldalán gratulált a jobboldalnak a választási győzelemhez.
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