Pár órával azután, hogy elfogadták az új gyermekvédelmi törvényt, egy LMBTQ-szervezet jelent meg egy általános iskolában

Az Országgyűlés kedden 139 igen és 51 nem szavazattal fogadta el a hat jogszabályt módosító csomagot. A kormányzati tájékoztatás elsősorban a pornográf, erőszakos és a gyermekek szexuális kizsákmányolását népszerűsítő tartalmak korlátozását, a közterületi hirdetések szigorúbb ellenőrzését, valamint a kórházban rekedt gyermekek ügyének gyorsabb rendezését emelte ki.

Ugyanakkor a korábbi - 2021-ben elfogadott - köznevelési szabály kimondta, hogy a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi irányultságról és a szexuális fejlődésről szóló iskolai foglalkozások „nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére”.

Az új törvényszöveg már csak azt rögzíti, hogy tilos az olyan foglalkozás, amely a gyermekvédelmi törvény új, általánosabban megfogalmazott 6/A. paragrafusába ütközik vagyis az LMBTQ-tartalmak népszerűsítésére vonatkozó kifejezett, nevesített tilalom kikerült a köznevelési törvény érintett bekezdéséből.