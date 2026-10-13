Ezért nem támogatta az ellenzék Magyar Péterék gendertörvényét

A nyugati sajtó ünnepel

Ahogy azt lapunk megírta, a nyugati mainstream sajtó ünnepli a Tisza gendertörvényét. Az osztrák közszolgálati csatorna, az ORF például azt írta bevezetőjében, hogy „a magyar parlament kedden szavaz az Orbán Viktor miniszterelnök előző kormánya által elfogadott vitatott LMBTQ-törvény kulcsfontosságú szakaszainak hatályon kívül helyezéséről. Az ORF azt is megjegyezte, hogy

a gendertörvény elfogadása az uniós pénzek folyósításának egyik fontos feltétele volt.

Jelenleg több milliárd eurónyi uniós forrás van befagyasztva Magyarország számára, részben a »gyermekvédelmi törvény« miatt. Magyar a választási kampánya során ígéretet tett arra, hogy biztosítja ezen források gyors felszabadítását – tették hozzá.

De az AFP, francia hírügynökség is beszámol a törvény módosításáról. Mint fogalmaznak, „A magyar törvényhozók kedden szavaznak Orbán Viktor volt miniszterelnök 2021-es gyermekvédelmi törvényének LMBTQ-ellenes rendelkezéseinek eltörléséről”. A hírügynökségnek nyilatkozott az LMBTQ-lobbi egyik prominens magyarországi szervezete, a Háttér Társaság is. Dombos Tamás a Háttér Társaság LMBTQ-jogi aktivistája úgy fogalmaz:

Az a tény, hogy feloldják az LMBTQ tartalmakhoz való hozzáférés korlátozásait, mindenképpen fontos és pozitív előrelépés.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)