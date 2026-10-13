Rendkívüli

IMF-hitel: hatalmas lehet a feszültség a kormányban, kínos jelenet zajlott le a parlamentben

Rendkívüli

Bujdosó Andrea ordibálva ment neki az ellenzéknek, büdösparasztozásba fulladt a vita

Ezért nem támogatta az ellenzék Magyar Péterék gendertörvényét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Tisza Párt a brüsszeli elvárások mentén egy olyan törvényt tett le az asztalra, amely kinyitja az iskola kapuit a genderideológia előtt – vélekedett Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője a gyermekvédelmi törvény módosításáról. Magyar Péter a parlamenti szavazás után az ellenzéket támadta, amiért nem szavazták meg a kormánypárt által benyújtott tervezetet.

Máté Patrik
2026. 10. 13. 15:38
Fotó: Havran Zoltán

A nyugati sajtó ünnepel

Ahogy azt lapunk megírta, a nyugati mainstream sajtó ünnepli a Tisza gendertörvényét. Az osztrák közszolgálati csatorna, az ORF például azt írta bevezetőjében, hogy „a magyar parlament kedden szavaz az Orbán Viktor miniszterelnök előző kormánya által elfogadott vitatott LMBTQ-törvény kulcsfontosságú szakaszainak hatályon kívül helyezéséről. Az ORF azt is megjegyezte, hogy 

a gendertörvény elfogadása az uniós pénzek folyósításának egyik fontos feltétele volt.

Jelenleg több milliárd eurónyi uniós forrás van befagyasztva Magyarország számára, részben a »gyermekvédelmi törvény« miatt. Magyar a választási kampánya során ígéretet tett arra, hogy biztosítja ezen források gyors felszabadítását – tették hozzá.

De az AFP, francia hírügynökség is beszámol a törvény módosításáról. Mint fogalmaznak, „A magyar törvényhozók kedden szavaznak Orbán Viktor volt miniszterelnök 2021-es gyermekvédelmi törvényének LMBTQ-ellenes rendelkezéseinek eltörléséről”. A hírügynökségnek nyilatkozott az LMBTQ-lobbi egyik prominens magyarországi szervezete, a Háttér Társaság is. Dombos Tamás a Háttér Társaság LMBTQ-jogi aktivistája úgy fogalmaz:

Az a tény, hogy feloldják az LMBTQ tartalmakhoz való hozzáférés korlátozásait, mindenképpen fontos és pozitív előrelépés.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

 

máthé zsuzsatörvénykdnpországgyűlésSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvadászat

Bayer Zsolt: SENKI NE MERJE SZÉGYELLNI, HOGY VADÁSZIK! (1.)

Bayer Zsolt avatarja

Szubjektív válogatás lapunk publicistájától.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu