A Tisza gendertörvényét ünnepli a mainstream sajtó Európában, lebuktatják Magyar Péter hazugságait

De az AFP, francia hírügynökség is beszámol a törvény módosításáról. Mint fogalmaznak, „A magyar törvényhozók kedden szavaznak Orbán Viktor volt miniszterelnök 2021-es gyermekvédelmi törvényének LMBTQ-ellenes rendelkezéseinek eltörléséről”. A hírügynökségnek nyilatkozik az LMBTQ-lobbi egyik prominens magyarországi szervezete, a Háttér Társaság is. Dombos Tamás a Háttér Társaság LMBTQ-jogi aktivistája úgy fogalmaz:

Az a tény, hogy feloldják az LMBTQ tartalmakhoz való hozzáférés korlátozásait, mindenképpen fontos és pozitív előrelépés.

Az AFP kiemeli azt is, hogy bár a Fidesz–KDNP minden bizonnyal nem támogatja majd a módosítást, a kormányzó Tisza-pártnak kényelmes kétharmados többsége van, amely lehetővé teszi számukra, hogy az ellenzék támogatása nélkül is elfogadják a törvényjavaslatot.

Az NGO-k még így sem elégedettek

Dombos Tamás aktivista szerint a változtatások az Európai Bíróság ítéletével összhangban eltávolítják a törvényből a „homofób és transzfób rendelkezéseket”. „De még sok a tennivaló” – nyilatkozott a hírügynökségnek, és hozzáteszi, még mindig rengeteg törvény van, amelyet módosítani kellene. Mint mondja:

Ezek közé tartoznak azok a törvények, amelyek megakadályozzák a transznemű személyek jogi elismerését és az azonos nemű párok örökbefogadását.

A Human Rights Watch NGO szintén aggódik, szerintük az új módosítások „érvényesen hagyták a magyar törvények egyéb diszkriminatív rendelkezéseit”. Mint mondják, „a törvényjavaslat nem foglalkozik az Alaptörvény diszkriminatív nyelvezetével, illetve a gyülekezési szabadságról szóló törvény azon korlátozásaival sem, amelyeket a Pride és más LMBT-vel kapcsolatos gyűlések betiltására használtak”.

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