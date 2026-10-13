Rendkívüli

Meglepő: Alkohol- és drogtesztet vezetne be Magyar Péter az Országgyűlésben + videó

Rendkívüli

Magyar Péter és Velkey György teli szájjal röhögött tiszás képviselőtársuk felszólalásán + videó

A Tisza gendertörvényét ünnepli a mainstream sajtó Európában, lebuktatják Magyar Péter hazugságait

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A gendertörvény elfogadása az uniós pénzek folyósításának egyik fontos feltétele volt. A külföldi mainstream sajtó ünnepli a módosítást, lebuktatva Magyar Péter hazugságait. LMBTQ-aktivisták és a liberális NGO-k azonban nem elégedettek.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 13. 10:52
Illusztráció Fotó: ROBIN UTRECHT Forrás: ANP

De az AFP, francia hírügynökség is beszámol a törvény módosításáról. Mint fogalmaznak, „A magyar törvényhozók kedden szavaznak Orbán Viktor volt miniszterelnök 2021-es gyermekvédelmi törvényének LMBTQ-ellenes rendelkezéseinek eltörléséről”. A hírügynökségnek nyilatkozik az LMBTQ-lobbi egyik prominens magyarországi szervezete, a Háttér Társaság is. Dombos Tamás a Háttér Társaság LMBTQ-jogi aktivistája úgy fogalmaz:

Az a tény, hogy feloldják az LMBTQ tartalmakhoz való hozzáférés korlátozásait, mindenképpen fontos és pozitív előrelépés.

Az AFP kiemeli azt is, hogy bár a Fidesz–KDNP minden bizonnyal nem támogatja majd a módosítást, a kormányzó Tisza-pártnak kényelmes kétharmados többsége van, amely lehetővé teszi számukra, hogy az ellenzék támogatása nélkül is elfogadják a törvényjavaslatot.

Az NGO-k még így sem elégedettek

Dombos Tamás aktivista szerint a változtatások az Európai Bíróság ítéletével összhangban eltávolítják a törvényből a „homofób és transzfób rendelkezéseket”. „De még sok a tennivaló” – nyilatkozott a hírügynökségnek, és hozzáteszi, még mindig rengeteg törvény van, amelyet módosítani kellene. Mint mondja:

Ezek közé tartoznak azok a törvények, amelyek megakadályozzák a transznemű személyek jogi elismerését és az azonos nemű párok örökbefogadását.

A Human Rights Watch NGO szintén aggódik, szerintük az új módosítások „érvényesen hagyták a magyar törvények egyéb diszkriminatív rendelkezéseit”. Mint mondják, „a törvényjavaslat nem foglalkozik az Alaptörvény diszkriminatív nyelvezetével, illetve a gyülekezési szabadságról szóló törvény azon korlátozásaival sem, amelyeket a Pride és más LMBT-vel kapcsolatos gyűlések betiltására használtak”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

lmbtq ideológialobbiMagyar PéterKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sebestyén Géza
idezojelekkata

Az új kata többet árthat, mint amennyit használ

Sebestyén Géza avatarja

A kisvállalkozók terheinek csökkentése vonzó cél, ám ami az egyes vállalkozóknak előnyös, az nem feltétlenül használ a gazdaság egészének.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu