Örömködik a kormányzati nyitottságon a kisiskolások között genderpropagandát terjesztő szervezet

Magyarázkodik az iskola

Eközben az iskola igazgatója az intézmény Facebook-oldalán magyarázkodott az LMBTQ-szervezet feltűnése miatt. Hajduné Huszár Hajnalka nyílt levele szerint a foglalkozás során nem történt szexuális kultúrával, nemi élettel, valamint nemi irányultsággal kapcsolatos téma.

Emellett kiderült, hogy az alapítvány meghívását az egyik osztályfőnök kezdeményezte, melyhez intézményvezetőként hozzájárult.

Megfelelés a brüsszeli elvárásoknak

Az Országgyűlés a keddi ülésén fogadta el a gyermekvédelmi törvény módosítását. A tervezetet a tiszás képviselők támogatták, míg az ellenzékiek leszavazták. Ennek kapcsán Magyar Péter a Facebookon szégyennek titulálta, hogy a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk politikusai nemet mondtak az új gyermekvédelmi törvényre. A miniszterelnök szerint ezzel leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. A kormányzati tájékoztatás elsősorban a pornográf, erőszakos és a gyermekek szexuális kizsákmányolását népszerűsítő tartalmak korlátozását, a közterületi hirdetések szigorúbb ellenőrzését, valamint a kórházban rekedt gyermekek ügyének gyorsabb rendezését emelte ki.

Ám az ellenzék szerint a Tisza Párt a brüsszeli elvárások mentén egy olyan törvényt tett le az asztalra, amely kinyitja az iskola kapuit a genderideológia előtt, visszalépést hoz a pedofilok elleni fellépésben, illetve a támogatható gyermekvédelmi pontok közé olyan ideológiai engedményeket rejtettek el, amelyek közvetlenül a gyermekek lelki és erkölcsi fejlődését veszélyeztetik.