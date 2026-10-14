Orbán Viktor: A Tisza az LMBTQ-szervezetek és a pedofilok érdekében írta át a gyermekvédelmi törvényt
Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált arra, hogy a Tisza kezdeményezésére átírták a gyermekvédelmi törvényt. A Fidesz elnöke szerint a szülőket megkerülve visszaengedik a genderpropagandát az iskolákba és az óvodákba.
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