Gyermekvédelem Tisza-módra, avagy arccal a brüsszeli jutalomfalatok felé

Közben pedig fontos lenne tisztázni, hogy a mostani változtatások mennyiben tükrözik a Tisza saját gyermekvédelmi elképzeléseit. Az utóbbival kapcsolatos aggályokat több korábbi eset is indokolja, például amikor Magyar Péter és Bódis Kriszta tavaly decemberben kamerák előtt faggatta a gyermekotthonból megszökött, mindössze 11 éves Martint, majd nyilvánosságra hozták a fiú megrázó élettörténetét. A közfelháborodást keltő ügyben gyermekvédelmi aktivisták is felemelték a szavukat a kiszolgáltatott fiú történetének nyilvános szerepeltetése ellen.

Ha pedig Magyarékat tényleg nem szakmai és etikai szempontok vezérlik, akkor legalább férfiasan vallják be, hogy csak Brüsszelnek akartak megfelelni és a félmilliárd eurós jutalomfalatban reménykednek. Ugyancsak beszédes, hogy miután Magyar Péterék előrukkoltak az úgynevezett korrupcióellenes és átláthatósági reformcsomagjukkal, október 13-án az EU Tanácsa lezárta a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárást, így 4,2 milliárd eurónyi korábban zárolt forrás vált hozzáférhetővé.

Oda se neki, ha ezzel csökkentik hazánk mozgásterét és egy „kicsit” feladnak az ország szuverenitásából – ahogy arról korábban Tarr Zoltán is beszélt - hiszen ez sosem volt drága dolog nekik.