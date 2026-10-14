Rendkívüli

Orbán Viktor: A Tisza az LMBTQ-szervezetek és a pedofilok érdekében írta át a gyermekvédelmi törvényt

Rendkívüli

Újabb fontos állami hivatal élén történt változás, alig egy napon belül

idezojelek
Vélemény

Gyermekvédelem Tisza-módra, avagy arccal a brüsszeli jutalomfalatok felé

Fontos lenne tisztázni, hogy a mostani változtatások mennyiben tükrözik a Tisza saját gyermekvédelmi elképzeléseit.

Kárpáti András avatarja
Kárpáti András
Cikk kép: undefined
2026. 10. 14. 15:43
0

Közben pedig fontos lenne tisztázni, hogy a mostani változtatások mennyiben tükrözik a Tisza saját gyermekvédelmi elképzeléseit. Az utóbbival kapcsolatos aggályokat több korábbi eset is indokolja, például amikor Magyar Péter és Bódis Kriszta tavaly decemberben kamerák előtt faggatta a gyermekotthonból megszökött, mindössze 11 éves Martint, majd nyilvánosságra hozták a fiú megrázó élettörténetét. A közfelháborodást keltő ügyben  gyermekvédelmi aktivisták is felemelték a szavukat a kiszolgáltatott fiú történetének nyilvános szerepeltetése ellen.

Ha pedig Magyarékat tényleg nem szakmai és etikai szempontok vezérlik, akkor legalább férfiasan vallják be, hogy csak Brüsszelnek akartak megfelelni és a félmilliárd eurós jutalomfalatban reménykednek. Ugyancsak beszédes, hogy miután Magyar Péterék előrukkoltak az úgynevezett korrupcióellenes és átláthatósági reformcsomagjukkal, október 13-án az EU Tanácsa lezárta a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárást, így 4,2 milliárd eurónyi korábban zárolt forrás vált hozzáférhetővé. 

Oda se neki, ha ezzel csökkentik hazánk mozgásterét és egy „kicsit” feladnak az ország szuverenitásából – ahogy arról korábban Tarr Zoltán is beszélt - hiszen ez sosem volt drága dolog nekik.

európai bizottságbrüsszelMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

A magyar sajtószabadság

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekhalál

Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekcdu

Az AfD már a kapuk előtt

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekskócia

Kelták ráznák le a brit igát

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Balázs D. Attila
idezojelekmagyar nemzeti levéltár

Kinevezték a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatóját

Balázs D. Attila avatarja

Az intézmény régi munkatársa, az eddigi megbízott vezető kapott ötéves bizalmat a nyilvános pályázat lezárása után.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu