Magyar Péter Brüsszelből is a Hír TV-t támadja, miközben egy szivárványszervezet már elkezdte az iskolai érzékenyítést
Magyar Péter hazugságnak és félelemkeltésnek nevezte a jobboldali sajtó híreit arról, hogy a gyermekvédelmi törvény módosítása után teret nyerhet a genderlobbi. A Tisza Párt elnöke azt ígérte, miniszterelnökként nem enged ideológiai képzést a magyar iskolákban, miközben a törvénymódosítás után már egy baranyai általános iskolában megjelent az LMBTQ-propaganda.
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