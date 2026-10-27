Gaudi-Nagy Tamás: A demokrácia, a jogállamiság és az átláthatóság pusztán politikai jelszó a LIBE-bizottság számára

Pride, Helsinki Bizottság és Telex is szerepel a programban

A lapunkhoz eljutott tervezet alapján a demokráciáról, jogállamiságról és alapjogokról szóló beszélgetésen szinte kizárólag csak Soros-pénzekkel is összefüggésbe hozott, globalista szemléletmódot közvetítő NGO-kkal, vagyis a Magyar Helsinki Bizottsággal, az Amnesty International Magyarországgal, a TASZ-szal és a Political Capitallal egyeztetnek. Az egyenlőségről és a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló panelben a Háttér Társaság és a Budapest Pride neve szerepel.

A sajtószabadságról tervezett találkozóra a Mérték Médiaelemző Műhelyt, az Átlátszót, a Telexet és Kacsoh Dánielt, a Mandiner korábbi főszerkesztő-helyettesét sorolták fel. Kacsoh helyett Kohán Mátyás vett részt az egyeztetésen.

Ezzel szemben a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és az általa képviselt szempontok az elmúlt tizenhat év ilyen jellegű vizsgálataiból következetesen kiszorultak.

Kérdőjeles a készülő jelentés hitelessége

A szervezet ügyvezetője azt is kifogásolta, hogy miközben az európai parlamenti bizottság korábban rendszeresen számonkérte Magyarországon az átláthatóságot és a demokratikus sokszínűséget,

a látogatás részletes programját előzetesen nem tették nyilvánosan hozzáférhetővé, ez pedig a készülő jelentés hitelességét és kiegyensúlyozottságát is megkérdőjelezi.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat attól tart, hogy a küldöttség végül kedvező képet fest majd a jelenlegi kormány jogállamisági teljesítményéről, miközben további változtatásokat sürgethet például a migráció és az LMBTQ-jogok területén. – A tanulság világos: a demokrácia, a jogállamiság és az átláthatóság nekik pusztán politikai jelszó, amelyet csak akkor alkalmaznak, ha az megfelel a saját politikai célkitűzéseiknek – közölte Gaudi-Nagy Tamás.