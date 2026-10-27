Újra Magyarországra érkezett a LIBE-bizottság, mutatjuk kikkel találkoznak

Négy panel, visszatérő szereplők, köztük a Pride szervezői is
A hétfői programban négy, civil szervezetekkel tervezett beszélgetés szerepel.
A demokráciáról, jogállamiságról és alapjogokról szóló egyeztetés résztvevőjeként a Magyar Helsinki Bizottságot, az Amnesty International Magyarországot, a Társaság a Szabadságjogokért szervezetet és a Political Capitalt sorolják fel.
Az átláthatósággal, korrupcióellenes fellépéssel és bírói függetlenséggel foglalkozó panelben a Transparency International Magyarország, a K-Monitor, a Corruption Research Center Budapest és a Res Iudicata – Bírák a Társadalmi Tudatosságért Egyesület kapott helyet. Tartalékként a Direkt36 és Hadházy Ákos neve szerepel.
A tudományos szabadság és a szociális jogok témájában a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével és az Akadémiai Dolgozók Fórumával terveznek találkozót.
Az egyenlőségről és a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló félórás beszélgetéshez a Háttér Társaságot és a Budapest Pride-ot tüntették fel.
A meghívotti kör itt is meglehetősen egyoldalú, az Alapjogokért Központ, a Szuverén Nemzetek Európája frakció a Nemzeti Jogvédő Szolgálat közül egyik sem szerepel a listán. A szervezet a lapunkhoz eljutott tervezetben nem szerepel, a javaslat elutasításának körülményeit a programdokumentum nem tartalmazza.