Újra Magyarországra érkezett a LIBE-bizottság, mutatjuk kikkel találkoznak

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Négy civil panel, külön sajtóbeszélgetés, a meghívottak között pedig a Helsinki Bizottság, az Amnesty International, a Transparency International, a Telex és az Átlátszó. Az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának (LIBE) küldöttsége október 26–28. között Budapesten tájékozódik a magyar jogállamiság helyzetéről, a civil és sajtószakmai egyeztetéseket a programtervezet alapján az EP Lövőház utcai kapcsolattartó irodájában rendezik. A rendezvénysorozat lapunkhoz eljutott meghívotti listáján mindössze egy jobboldali szerkesztőség szerepel.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 27. 4:02
Újra Magyarországra érkezett a LIBE-bizottság, mutatjuk kikkel találkoznak
Forrás: AFP

Négy panel, visszatérő szereplők, köztük a Pride szervezői is

A hétfői programban négy, civil szervezetekkel tervezett beszélgetés szerepel. 

A demokráciáról, jogállamiságról és alapjogokról szóló egyeztetés résztvevőjeként a Magyar Helsinki Bizottságot, az Amnesty International Magyarországot, a Társaság a Szabadságjogokért szervezetet és a Political Capitalt sorolják fel.

Az átláthatósággal, korrupcióellenes fellépéssel és bírói függetlenséggel foglalkozó panelben a Transparency International Magyarország, a K-Monitor, a Corruption Research Center Budapest és a Res Iudicata – Bírák a Társadalmi Tudatosságért Egyesület kapott helyet. Tartalékként a Direkt36 és Hadházy Ákos neve szerepel.

A programtervezet

A tudományos szabadság és a szociális jogok témájában a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével és az Akadémiai Dolgozók Fórumával terveznek találkozót. 

Az egyenlőségről és a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló félórás beszélgetéshez a Háttér Társaságot és a Budapest Pride-ot tüntették fel.

A meghívotti kör itt is meglehetősen egyoldalú, az Alapjogokért Központ, a Szuverén Nemzetek Európája frakció a Nemzeti Jogvédő Szolgálat közül egyik sem szerepel a listán. A szervezet a lapunkhoz eljutott tervezetben nem szerepel, a javaslat elutasításának körülményeit a programdokumentum nem tartalmazza. 

Egyeztetés a sajtószabadságról, a jobboldali sajtó szinte teljes mellőzésével 

A sajtóval és sajtószabadsággal foglalkozó egyórás találkozóra a Mérték Médiaelemző Műhelyt, az Átlátszót, a Telexet és Kacsoh Dánielt sorolták fel, akit a dokumentum a Mandiner korábbi főszerkesztő-helyetteseként nevez meg. Tartalékként Vörös Szabolcs, a Válasz Online munkatársa szerepel. 

Lapunk megkeresésére Kacsoh Dániel megerősítette meghívását, azonban helyette Kohán Mátyás vett részt a szakmai kihallgatáson. „Alapvetően javulást és boldogságot tapasztaló kollégák” mellett őt is megkérdezték, így beszélhetett a Mandiner „statáriális beszántásáról”, valamint arról, hogy tapasztalatai alapján a kormány által nem barátinak tekintett médiumok lényegében nem kapnak interjúlehetőséget a kormánytisztviselőktől, a sajtótájékoztatókon pedig mindenki jóval kevesebbet kérdezhet, mint a Fidesz kormányzása alatt – írta Facebook-posztjában

Kohán az egyszázalékos adófelajánlásokból történő médiafinanszírozást is bírálta, ugyanakkor az Orbán-kormányok alatti médiaműködéssel kapcsolatos kritikáit is megosztotta a delegációval. „Ha a sok öröm-bódottá mellett a dolog árnyoldala is bekerül az EP jelentéseibe, akkor már előrébb vagyunk” – fogalmazott.

Más jobboldali szerkesztőség képviselőjét viszont nem hívták meg a meghallgatásra. A tervezetből az sem derül ki, milyen szempontok alapján állították össze a sajtópanel résztvevőinek körét. Külön programpontban a Médiatanáccsal és a dokumentumban „New MRTV” néven jelölt közmédia képviselőivel is egyeztetnének.

Az átláthatóság a szervezőkön is számonkérhető

A háromnapos látogatás tervezete közjogi és kormányzati találkozókat is tartalmaz, amely szerint a delegáció az Alkotmánybíróság, az Országos Bírói Tanács, az Integritás Hatóság és az NVVH képviselőivel, parlamenti bizottságokkal, valamint kormányzati és ellenzéki szereplőkkel is tárgyalna. 

A programtervezet

A parlamenti ellenzékkel közös, 45 perces egyeztetést irányoz elő a dokumentum. Szerdán délután sajtótájékoztató zárná a látogatást 14:30-tól a Lövőház utcai irodájukban, a tervezet azonban nem tartalmazza sem ennek részvételi feltételeit, sem a szakmai beszélgetések hozzáférési szabályait. Az pedig továbbra sem tisztázott, hogy milyen kiválasztási elvek alapján kíván képet alkotni a magyar nyilvánosságról és civil életről a LIBE küldöttsége, ha a tervezett szakmai egyeztetésekről több jobboldali szervezet és jelentős szerkesztőséget kihagynak.

Börtönlátogatást is javasoltak a LIBE-nek

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, a Patrióták Európáért frakció és a Fidesz–KDNP delegációja azt kezdeményezte, hogy a LIBE küldöttsége Hankó Balázs és Seszták Miklós volt miniszterek, valamint Bús Balázs volt óbudai polgármester fogvatartásának körülményeit is vizsgálja meg. László András, a misszióban részt vevő fideszes EP-képviselő a velük szembeni intézkedéseket aránytalannak és politikailag motiváltnak nevezte. Kifogásolta, hogy a két volt miniszter letartóztatása akadályozza képviselői megbízatásuk gyakorlását, Bús Balázs szegedi csillagbörtönben történő elhelyezését pedig külön is aggályosnak tartotta.

 

Jogállamisági aggályokból nincs hiány – mit fog vizsgálni a LIBE?

A LIBE vizsgálatának hitelessége azon is múlik, mennyire alaposan foglalkozik a Tisza-kormány intézkedéseivel. 

  • Sulyok Tamás megbízatásának idő előtti megszüntetése és a hivatalban lévő alkotmánybírák mandátumának utólagos korlátozása eleve felvetnek jogállamisági aggályokat. 
  • A jogbiztonság szempontjából ugyancsak aggályos a retroaktív jogalkotás, aminek révén a korábban kitöltött ciklusok is beszámítanak a politikai tisztségviselés április óta szabott időkorlátaiba. 
  • Az NVVH nyomozati és vádemelési jogosítványainak összpontosítása megfelelő ellensúlyokat követel, az elszámoltatást övező kommunikációban pedig maradéktalanul érvényesülnie kell az ártatlanság vélelmének. 
  • A közmédia átszervezése, az elbocsátások és a miniszterelnöki kommenteket követő személyi döntések az intézményi és szerkesztői függetlenség alapos vizsgálatát indokolják. 

Varga Judit már 2021-ben előre megírt ítéletről beszélt

A LIBE magyarországi látogatásainak elfogulatlanságát Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is vittatta. A bizottság küldöttsége 

egy előre megírt ítélettel érkezett Magyarországra

 – fogalmazott a LIBE 2021-es látogatás előtt a Kossuth rádióban. A delegációval tervezett találkozója előtt elmondta, kész tájékoztatni a képviselőket a magyar jogrendszerről, ugyanakkor azt állította, hogy Brüsszelben már megkezdődött a magyar országgyűlési választási kampány, amelyben az ellenzéket kívánják segíteni. Öt évvel később a küldöttségnek ismét azt kellene bizonyítania, hogy a tényfeltárás következtetéseit a meghallgatások alakítják, és az eltérő véleményeknek is érdemi súlyuk van.

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Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi várható volt, elkövetkezett

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Úgy tűnik, ami várható volt, elkövetkezett. Méghozzá a mindennapi politikai életünkben, a sorsunkban. Sok jele van ennek, mindjárt itt van például az az örömhír, hogy létrejött az új ÁVH minálunk.

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