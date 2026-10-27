Újra Magyarországra érkezett a LIBE-bizottság, mutatjuk kikkel találkoznak

Egyeztetés a sajtószabadságról, a jobboldali sajtó szinte teljes mellőzésével

A sajtóval és sajtószabadsággal foglalkozó egyórás találkozóra a Mérték Médiaelemző Műhelyt, az Átlátszót, a Telexet és Kacsoh Dánielt sorolták fel, akit a dokumentum a Mandiner korábbi főszerkesztő-helyetteseként nevez meg. Tartalékként Vörös Szabolcs, a Válasz Online munkatársa szerepel.

Lapunk megkeresésére Kacsoh Dániel megerősítette meghívását, azonban helyette Kohán Mátyás vett részt a szakmai kihallgatáson. „Alapvetően javulást és boldogságot tapasztaló kollégák” mellett őt is megkérdezték, így beszélhetett a Mandiner „statáriális beszántásáról”, valamint arról, hogy tapasztalatai alapján a kormány által nem barátinak tekintett médiumok lényegében nem kapnak interjúlehetőséget a kormánytisztviselőktől, a sajtótájékoztatókon pedig mindenki jóval kevesebbet kérdezhet, mint a Fidesz kormányzása alatt – írta Facebook-posztjában.

Kohán az egyszázalékos adófelajánlásokból történő médiafinanszírozást is bírálta, ugyanakkor az Orbán-kormányok alatti médiaműködéssel kapcsolatos kritikáit is megosztotta a delegációval. „Ha a sok öröm-bódottá mellett a dolog árnyoldala is bekerül az EP jelentéseibe, akkor már előrébb vagyunk” – fogalmazott.

Más jobboldali szerkesztőség képviselőjét viszont nem hívták meg a meghallgatásra. A tervezetből az sem derül ki, milyen szempontok alapján állították össze a sajtópanel résztvevőinek körét. Külön programpontban a Médiatanáccsal és a dokumentumban „New MRTV” néven jelölt közmédia képviselőivel is egyeztetnének.

Az átláthatóság a szervezőkön is számonkérhető

A háromnapos látogatás tervezete közjogi és kormányzati találkozókat is tartalmaz, amely szerint a delegáció az Alkotmánybíróság, az Országos Bírói Tanács, az Integritás Hatóság és az NVVH képviselőivel, parlamenti bizottságokkal, valamint kormányzati és ellenzéki szereplőkkel is tárgyalna.