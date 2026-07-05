Magyar Péter jogi manőverezéssel fejezi le az ellenzéket és buktatja meg az államfőt, ez még a szavazóinak sem tetszik

Európában példa nélküli a képviselői cikluskorlát

Éles kritikát fogalmazott meg Tordai Csaba, fideszes elfogultsággal korántsem vádolható alkotmányjogász is, aki szerint a parlamenti cikluskorlát nagy valószínűséggel nem állná ki az Emberi Jogok Európai Bíróságának vizsgálatát. Arra hívta fel a figyelmet, hogy míg a miniszterelnöki ciklusok korlátozására nem vonatkozik nemzetközi alapjogi védelem, addig az országgyűlési képviselővé választhatóság joga szerepel az Emberi jogok európai egyezményének első kiegészítő jegyzőkönyvében.

Emiatt szerinte a parlamenti képviselőkre vonatkozó időkorlát csak akkor lenne összeegyeztethető a nemzetközi joggal, ha megfelelne az egyezményben rögzített követelményeknek. Arra is emlékeztetett, hogy

jelenleg egyetlen európai országban sincs általános cikluskorlát a parlamenti képviselők számára, ezt pedig a strasbourgi bíróság várhatóan figyelembe venné egy esetleges eljárás során.

Tordai Csaba arra is figyelmeztetett, hogy a hosszú parlamenti tapasztalattal rendelkező politikusok kiszorítása nem feltétlenül a demokrácia megújulását eredményezné. Szerinte a profi politikusok helyét a kormányzati apparátus és különböző gazdasági érdekcsoportok vehetnék át, miközben a politika olyan összetett tevékenység, amely hosszabb idő alatt sajátítható el. Úgy vélte, a javaslat mögött egy olyan politikafelfogás rajzolódik ki, amely a politikát nem hivatásnak, hanem csupán átmeneti civil szerepvállalásnak tekinti, ami hosszabb távon a demokratikus működés gyengüléséhez vezethet.

Még a tiszások is elégedetlenek

Érdekesség, hogy korábban a Tisza Párt Facebook-oldalát ellepték az elégedetlen kormánypárti kommentelők a képviselői cikluskorlát miatt. Többen is nemtetszésüknek adtak hangot, volt aki azt nehezményezte, hogy a kampány egy szót sem ejtett a Tisza az országgyűlési mandátum maximalizálásáról. Míg más azt kifogásolta, hogy egy ilyen lépés csak a korrupciót segítheti elő, de volt olyan is, aki azt tette szóvá, hogy a kormány részéről ez csak egy politikai tisztogatás. Valaki pedig felvetette, hogyha egy képviselő jól és becsületesen végzi a munkáját, akkor miért kell korlátozni, hogy meddig lehet országgyűlési képviselő. Többen egyetértettek abban, hogy a listáról bejutó politikusok esetén még efogadnának egy ilyen korlátozást, de az egyéni körzetben megválasztott képviselők esetében ezt rossz döntésnek tartják.