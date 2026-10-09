A vagyonadó már több országban megbukott – vajon miért kell Magyarországnak?

Tizenkettőből négy maradt

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vizsgálata szerint 1990-ben még tizenkét OECD-országban volt érvényben magánszemélyek nettó vagyonára kivetett, rendszeresen fizetendő adó. 2017-re ez a szám négyre csökkent: Franciaország, Norvégia, Spanyolország és Svájc maradt a klubban. A lista azóta tovább rövidült, mégpedig úgy, hogy Franciaország 2018-ban megszüntette az általános nettó vagyonadót, és helyette az ingatlanvagyonra vezetett be különadót.

Az OECD szerint a korábbi rendszerek kivezetésének egyik közös oka az volt, hogy a vagyonadó bevétele gyakran nem állt arányban az adóztatás és az ellenőrzés költségeivel, vagyis az adminisztrációs terhekkel.

A másik gondot az jelentette, hogy a sok kivétel és kedvezmény miatt az adóalap beszűkült, az adóelkerülés pedig megnehezítette a célzott újraelosztást.

Franciaország: a milliomosadó, amelyből ingatlanadó lett

Franciaország 1982-ben vezette be a nagy vagyonokra kivetett adót, az Impôt sur les grandes fortunes-t. Egy évvel később már át is nevezték, később pedig az Impôt de solidarité sur la fortune, vagyis az ISF lett a közismert elnevezése. A rendszert 1986-ban megszüntették, 1989-ben azonban visszahozták. Évtizedeken át a tehetősebb háztartások nettó vagyonát adóztatta.

A francia kísérlet legfontosabb politikai problémája az lett, hogy a vagyon értékelése, az üzleti részesedések, az ingatlanok és a különféle mentességek miatt egyre bonyolultabbá vált az adóalap meghatározása. Emmanuel Macron 2018-ban megszüntette az ISF-et, és helyette létrehozta az ingatlanvagyon-adót, az IFI-t. Ez már csak a nagy értékű ingatlanvagyonra vonatkozik, a pénzügyi eszközök és más ingó vagyonelemek kikerültek az adóalapból.