A veszély valós: munkahelyek szűnhetnek meg a Tisza vagyonadója miatt

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Magyar Péter bejelentette a vagyonadó részleteit, amelyek több ponton is eltérnek attól, amit a Tisza-kormány korábban kommunikált. Az egymilliárd forint feletti nettó vagyonra kivetett adónak lesz egy további sávja, ahol 1,5 százalékra emelkedik, a szabályozás pedig a külföldön tartott vagyonra és a társasági részesedésekre is kiterjedhet. Ez utóbbi pedig különösen veszélyezteti a hazai vállalkozói szférát, egyszersmind a munkahelyeket. Ráadásul kérdés, hogy politikailag mennyire éri meg a vagyonadó bevezetése, tekintettel arra, hogy míg kormányfő júniusban 300–600 milliárd forint bevételt remélt, úgy tűnik, ez az összeg messze nem jön össze a sarcból.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 07. 11:43
A választási kampányban még nem erről volt szó, bár a vagyonadó ötlete akkor sem volt tetszetős Fotó: Havran Zoltán

A legnagyobb kérdés: mennyit ér valójában egy cég?

Lényeges az adóalap meghatározása, vagyis a vagyon fogalmának tisztázása is. A Tisza terve kezdettől széles adóalappal számolt. Kármán András májusi meghallgatásán ingatlanokról, pénzügyi vagyonról és más vagyonelemekről beszélt, a későbbi kommunikációban pedig a társasági részesedések és a külföldön tartott vagyon is megjelent.

A vagyon mértékének meghatározása körül is sok kérdőjel volt az elmúlt hónapokban, de kedden délután ennek módja is kiderült.

A Magyar Nemzetben arról is írtunk, hogy a magyarországi nem tőzsdei cégekben lévő tulajdonrészek értéke az MNB adatai alapján mintegy 40 ezer milliárd forintra tehető. Ha a vagyonadó célja valóban a lehető legszélesebb adóalap kialakítása, akkor ennek a vagyontömegnek a meghatározása sem kerülhető meg.

A Tisza korábbi elképzelése szerint az adóhatóság központilag készítette volna el az adótervezetet, ez mostanra választható opcióként maradt meg, lényegében önbevalláson alapulna az adóztatás. Érdekes elképzelés, hogy a vagyon tényleges meghatározásának felelőssége az adózóra hárul. Az első bevallás a 2026. év végi vagyoni állapotot venné alapul, a fizetési és bevallási határidő pedig 2027. augusztus 31. lenne.

A gyár és a jacht ugyanabba a kategóriába került

A vagyonadó politikai kommunikációjában jól működhet a milliárdosok, a luxus és a nagy értékű vagyontárgyak tulajdonosainak megsarcolása, egyfajta büntetése – már azoknál, akik mások értékeire irigykednek.

Gazdasági szempontból azonban a vagyon fogalma ennél jóval szélesebb. Hiba volna pusztán úgy tekinteni a vagyonadóra, mint a leggazdagabbaktól elvett, közös érdekekre fordítható pénzre, ugyanis nem mindegy, hogy milyen vagyon képezi az adó alapját.

Sebestyén Géza korábbi elemzése szerint

a nagy vagyon jelentős része nem luxusjachtban vagy villában van, hanem működő vállalkozásokban, termelőüzemekben, logisztikai központokban és fejlesztésekben fekszik.

Ha ezek tulajdonosának évente újabb közterhet kell fizetnie a cégben lévő vagyona után, az a beruházási döntéseket is befolyásolhatja:

  • elmaradhatnak üzembővítések,
  • elhalaszthatnak fejlesztéseket,
  • kárát láthatja a bérek emelése.

Ennek hatása pedig messzire vezet, hiszen a kevesebb beruházás kevesebb új munkahelyet és lassabb bérfelzárkózást jelenthet.

Vagyis a politikailag gazdagokat célzó adó végső soron a gazdasági növekedés egyik legfontosabb forrását, a hazai működő tőkét is fékezheti.

A 300–600 milliárdos ígéretből 150–200 milliárd lehet

Nagy kérdés az is, hogy mekkora bevétel keletkezik az államkasszában az új sarc nyomán. Magyar Péter júniusban még 300–600 milliárd forintos éves bevételt emlegetett. A Világgazdaság információi szerint ugyanakkor a Pénzügyminisztérium ennél lényegesen óvatosabb és csak 150–200 milliárd forintos bevétellel számolhat.

Az óriási különbség jól mutatja, hogy a miniszterelnök számokkal dobálózása ismét a semmibe szállt el.

A tárcánál a pontosabb kalkulációk során a jelek szerint már számba vették az adóalap tényleges nagyságát, a mentességek és levonhatóságok körét – a dupla adóztást elkerülendő, van erre lehetőség –, valamint azt a tényt is, hogy a vagyonadó bejelentése önmagában megváltoztathatja az adózók magatartását. Amire fent is utaltunk: az önbevallás alapú adózás könnyen adóelkerülésre sarkallhatja a vállalkozót, ha éppen az adósáv közelében van a vagyona.

tiszavagyonadóMagyar PéterSzóljon hozzá!

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