A jachtokat célozza, de a gyárakat találhatja el a vagyonadó

Megírtuk: a nyilvános vitában erős politikai állítássá vált, hogy az egymilliárd forintos vagyonadóküszöbbel kapcsolatos szakmai kritikák valójában a NER-vagyonok védelmét szolgálják. Ezzel szemben a Blochamps adatai szerint a tervezet leginkább a jellemzően a Tisza Párt támogatóinak számító, sok olyan hazai cégépítőt is nehéz – sőt az eszköz- és vagyonallokációra sokkal többet áldozó szupergazdagokhoz képest aránytalanul nehéz – helyzetbe hozna, aki az elmúlt 15 évben nem kivételezésből, hanem annak ellenére maradt talpon. – Ők, akik cégük fenntartása érdekében, dacolva a másokat támogató kivételezéssel végig-iszapbirkózták az elmúlt 15 évet, most azt látják, hogy ellentétben az ígéretekkel, nem lesz érdemi visszafordulás, egy kalap alá veszik őket a kivételezettekkel – nyilatkozta Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője.

Nem az a kérdés, hogy a vagyonosabb rétegek részt vegyenek-e a közteherviselésben, hanem az, hogy erre milyen eszköz alkalmas.

A vagyonadó bevezetése ugyanis nem egyszerű technikai adókérdés. Egyszerre hat a vállalkozói bizalomra, az adóprudenciára, a hosszú távú versenyképességre, miközben gazdasági, jogi, költségvetési és társadalmi kérdéseket vet fel. A nemzetközi tapasztalatok alapján sokkal könnyebb rosszul bevezetni, mint jól. Vitán felüli, hogy a vagyonosabb társadalmi rétegek arányosabb közteherviselése legitim cél, de a vagyonadó rossz kialakítása esetén könnyen a már adózott, termelő és hazai tulajdonú vagyont terheli sajnos újra.

Sebestyén Géza korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a vagyonadó a politikusok szerint a gazdagok adója. A valóságban viszont könnyen a dolgozók adójává válik. Nem úgy, hogy levonják a fizetésből, hanem úgy, hogy el sem indul az a fejlesztés, amelyből új állásuk lenne. Nem nyílik meg az a gyárbővítés, amelyhez több ember kellene.és így nem jön létre az a verseny a munkaerőért, amely feljebb húzná a béreket.