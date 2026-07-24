Paks II. Zrt.Kapitány IstvánJákli Gergely

A miniszter Paks II-nél is lecserélte a vezérigazgatót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Jákli Gergelyt egy elemzőcég régi partnere váltja.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 24. 17:30
Paks II. a legkorszerűbb technológiát képviseli, elő sem fordulhat a csernobilihoz hasonló katasztrófa Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A paksi 1-es blokkot az üzemidő-hosszabbítás nélkül 2032-ben le kellene állítani, a legutóbbi információk szerint a Paks II fejlesztés 1-es blokkja a 2030-as évek elején készülhet el. Az Országos Atomenergia Hivatal az elmúlt időszakban több, 2035-ig érvényes engedélyt is kiadott a beruházáshoz kapcsolódóan, ami arra utal, hogy ez az időpont sem zárható ki a projekt egyes szakaszainak lezárásánál.

A Paks II projekt felügyeletét korábban Szijjártó Péter vette át azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a beruházást, azonban az elmúlt években többször módosult a várható átadás időpontja. A mostani vezetőváltás arra utalhat, hogy a kormány az átvilágítás megállapításai alapján új irányt kíván szabni a beruházásnak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek24. hu

Egy helyreigazítás

Bayer Zsolt avatarja

Hátha az érintettek nem hozzák le.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.