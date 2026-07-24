A miniszter Paks II-nél is lecserélte a vezérigazgatót

A paksi 1-es blokkot az üzemidő-hosszabbítás nélkül 2032-ben le kellene állítani, a legutóbbi információk szerint a Paks II fejlesztés 1-es blokkja a 2030-as évek elején készülhet el. Az Országos Atomenergia Hivatal az elmúlt időszakban több, 2035-ig érvényes engedélyt is kiadott a beruházáshoz kapcsolódóan, ami arra utal, hogy ez az időpont sem zárható ki a projekt egyes szakaszainak lezárásánál.

A Paks II projekt felügyeletét korábban Szijjártó Péter vette át azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a beruházást, azonban az elmúlt években többször módosult a várható átadás időpontja. A mostani vezetőváltás arra utalhat, hogy a kormány az átvilágítás megállapításai alapján új irányt kíván szabni a beruházásnak.