Pusztító a magas üzemanyagár, a fuvarozók szerint indokolt lenne a kormányzati beavatkozás

– Ha csak a gázolaj árának változásából fakadó költségnövekedést vizsgáljuk, akkor az elmúlt két-három hét áremelkedése legalább kétszázalékos fuvardíjemelést indokol, de ahogy említettem, az önköltségek minden további eleme drágult az elmúlt években, és ezt a helyzetet súlyosbította tovább az árfolyamveszteségből fakadó deficit. Mivel az alágazat hosszú ideje nem tudja áthárítani a valós költségeit a megbízókra, a fuvarozók már harmadik éve veszteségesen vagy nullához közelítő eredménnyel működnek. A stabil működéshez ezért általános, tíz százalékot meghaladó fuvardíj-korrekcióra lenne szükség – magyarázta.

Fuvarozók, akik nem bírták tovább

Adódik a kérdés: van-e kritikus szintje a drágulásnak, ami tarthatatlanná teszi a jelenlegi helyzetet? A főtitkár szerint egyéni, hogy egy-egy cégnél hol van a kritikus pont:

vannak vállalkozások, amelyek már túl vannak ezen és feladták, a statisztikai adatok szerint ezres nagyságrendben adták vissza a tevékenységi engedélyeiket fuvarozócégek. Ezek vagy megszűnnek (csődbe mennek), vagy kiszállnak a fuvarozásból, és más tevékenységgel igyekeznek túlélni.

– A probléma az, hogy ezzel nemcsak magyar cégek és munkahelyek szűnnek meg, hanem a hazai ellátási lánc stabilitása is veszélybe kerül. Már most érezhető, hogy a magyar cégek helyét olyan külföldi fuvarozók veszik át, akik gyakran a szürkezónában tevékenykednek, a szabálytalan működésből adódóan tudnak alacsonyabb árat adni, de ezzel tönkreteszik a jogkövető magyar vállalkozásokat. A jelenlegi helyzet abban az értelemben tehát tarthatatlan, hogy ezeket a konkurenseket nagyon hatékonyan ki kell szűrni a piacról, mert hosszabb távon a teljes nemzetgazdaságra nézve is káros, ha olyan cégek végzik a magyar árualap mozgatását, amelyek nem fizetnek itthon adót vagy elbliccelik az útdíjakat – emelte ki.

Árvay Tivadar szerint fuvarozók egyre kilátástalanabbnak érzik a helyzetüket, de van is okuk erre: az elmúlt négy-öt év emelései miatt magyar útdíj az egyik legdrágább az unióban, kritikus munkaerőhiánnyal küzd a szakma, ezért a bérek is kimagasló szinten vannak, egyre drágább az üzemanyag, a jármű- és az alkatrészbeszerzés, a szerviz és a biztosítás is. Az elmúlt évek uniós és hazai jogszabályváltozásai miatt ijesztő mértékben vált túlszabályozottá, bürokratikussá a tevékenység, s néhány év alatt megdöbbentő mértékűre emelkedett az alágazatot és a gépkocsivezetőket sújtó bírságok összege is. Az árfolyamveszteség sok cégnél a kegyelemdöfés volt, rendkívül sokan jelzik az egyesületnek, hogy ha nem történik változás, akkor heteik, legfeljebb hónapjaik vannak hátra a csőd előtt.