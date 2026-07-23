Globális energiapiaci sokk fenyeget, Trump vérfagyasztó üzenetet küldött + videó

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén világossá tette a washingtoni álláspontot. Rubio kijelentette, hogy a régió első számú bajkeverője és a szálak mozgatója egyértelműen Irán. Világos üzenetet küldött a teheráni rezsimnek, leszögezve, hogy Trump a fejet szemért-elvet fogja követni. Rubio egyúttal jelezte, hogy az Egyesült Államok szorosan koordinálja katonai lépéseit Szaúd-Arábiával a tengeri útvonalak védelme érdekében.

Hova fajulhatnak a dolgok a Közel-Keleten?

Miközben az Egyesült Államok már a 12. egymást követő éjszaka hajtott végre légicsapásokat a térségben, Omán és az ENSZ kétségbeesett közvetítési kísérletbe kezdett Szaúd-Arábia és a húszik között, hogy elkerüljék a teljes közel-keleti háborút. Ha a diplomáciai erőfeszítések elbuknak, és a Báb el-Mandeb-szoros tartósan zárva marad, az a világgazdaságot a recesszió szélére sodorhatja.