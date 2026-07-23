Globális geopolitikai vihar Manilában: sorsdöntő nagyhatalmi csúcstalálkozóvá alakult az ASEAN-zárónap

A manilai ASEAN-találkozó fénypontja volt Marco Rubio és Szergej Lavrov tárgyalása (Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDO)

Súlyos amerikai figyelmeztetések Iránnak

A nemzetközi fórum másik kritikus gyújtópontja az Egyesült Államok és Irán közötti növekvő feszültség volt, amely rányomta bélyegét a találkozóra. Marco Rubio Manilában határozott és kemény hangvételű nyilatkozatot adott ki a perzsa állammal szemben.

Az amerikai külügyminiszter óva intette Teheránt attól, hogy korlátozza vagy megtámadja a kereskedelmi hajózást a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban. Rubio kijelentette, hogy Donald Trump elnök közel-keleti doktrínája egyértelmű:

Trump politikája a szemet fejért-elv, és Irán nagyon súlyos árat fog fizetni, ha amerikai állampolgárokat vagy szövetséges hajókat ér támadás.

Az amerikai diplomácia vezetője hozzátette, hogy bár Washington továbbra is a diplomáciai megoldást részesítené előnyben, Teherán eddig semmilyen komoly elkötelezettséget nem mutatott a tárgyalások iránt. A konfliktus eszkalációja közvetlen gazdasági fenyegetést jelent Délkelet-Ázsiára nézve is. Az ASEAN külügyminiszterei már a hét folyamán felszólítottak a közel-keleti ellenségeskedések azonnali beszüntetésére, mivel a térségből érkező energiaimport akadozása tartós gazdasági visszaeséssel és inflációs hullámmal fenyegeti az ázsiai növekedési centrumokat.