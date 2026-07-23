Rendkívüli

Megtámadta a Fidesz–KDNP az alaptörvény 17. módosítását

ASEANMarco RubioSzergej Lavrov

Globális geopolitikai vihar Manilában: sorsdöntő nagyhatalmi csúcstalálkozóvá alakult az ASEAN-zárónap

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Manilában ma látványos diplomáciai erődemonstrációval és kritikus nagyhatalmi különtárgyalásokkal zárult a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) külügyminiszteri csúcstalálkozója. A Fülöp-szigetek elnökségével zajló négynapos rendezvénysorozat utolsó felvonásán a regionális gazdasági integráció és a Dél-kínai-tenger kérdése mellett a Közel-Keleten kiújult fegyveres konfliktusok, valamint az ukrajnai háború globális hatásai uralták a tárgyalóasztalokat.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 23. 17:24
Fotó: AARON FAVILA Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A manilai ASEAN-találkozó fénypontja volt Marco Rubio és Szergej Lavrov tárgyalása (Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDO)
A manilai ASEAN-találkozó fénypontja volt Marco Rubio és Szergej Lavrov tárgyalása (Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDO)

Súlyos amerikai figyelmeztetések Iránnak

A nemzetközi fórum másik kritikus gyújtópontja az Egyesült Államok és Irán közötti növekvő feszültség volt, amely rányomta bélyegét a találkozóra. Marco Rubio Manilában határozott és kemény hangvételű nyilatkozatot adott ki a perzsa állammal szemben.

Az amerikai külügyminiszter óva intette Teheránt attól, hogy korlátozza vagy megtámadja a kereskedelmi hajózást a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosban. Rubio kijelentette, hogy Donald Trump elnök közel-keleti doktrínája egyértelmű: 

Trump politikája a szemet fejért-elv, és Irán nagyon súlyos árat fog fizetni, ha amerikai állampolgárokat vagy szövetséges hajókat ér támadás.

Az amerikai diplomácia vezetője hozzátette, hogy bár Washington továbbra is a diplomáciai megoldást részesítené előnyben, Teherán eddig semmilyen komoly elkötelezettséget nem mutatott a tárgyalások iránt. A konfliktus eszkalációja közvetlen gazdasági fenyegetést jelent Délkelet-Ázsiára nézve is. Az ASEAN külügyminiszterei már a hét folyamán felszólítottak a közel-keleti ellenségeskedések azonnali beszüntetésére, mivel a térségből érkező energiaimport akadozása tartós gazdasági visszaeséssel és inflációs hullámmal fenyegeti az ázsiai növekedési centrumokat.

Marco Rubio vérfagyasztó üzenetet küldött az Egyesült Államok nevében Iránnak (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL)
Marco Rubio vérfagyasztó üzenetet küldött az Egyesült Államok nevében Iránnak (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL)

A zárónapon rendezték meg a 16. Kelet-ázsiai Csúcstalálkozó (EAS) külügyminiszteri ülését is, valamint a 27. ASEAN + 3 (Kína, Japán, Dél-Korea) egyeztetést is. A manilai zárónap egyúttal a jövőbeli diplomáciai naptárat is felvázolta. Kiderült, hogy Ferdinand Marcos Jr. Fülöp-szigeteki elnök csütörtök este telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel a globális biztonsági helyzetről. Marco Rubio manilai tájékoztatása szerint Trump kifejezte határozott szándékát, hogy személyesen is részt vegyen a novemberben esedékes teljes körű ASEAN-csúcstalálkozón Manilában, amelyet közvetlenül az APEC-csúcs követ majd a régióban.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Bosszú és ellenállás

Néző László avatarja

Magyar Péter bosszúja a múltat akarja megtorolni, de valójában a jövőt bünteti. Nemcsak a fideszesek jövőjét, hanem az egész magyarságét, a tiszásokét is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.