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Itt a fogászat forradalma: élő fogakat növesztenek a kutatók az implantátumok helyett

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A fogászati implantátumok és a hagyományos tömés hamarosan már a múlté lehet, ahogy a gyakorlatba is megérkezik a regeneratív orvoslás a fogászatba. A forradalmi kutatások már jól haladnak, világhírű kutatócsoportok olyan eljárásokon dolgoznak egy ideje, amelyekkel nemcsak az elszuvasodott fogszövet képes önmagát visszaépíteni, hanem őssejtek segítségével teljesen új, élő emberi fogak is növeszthetők.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 24. 6:30
Fotó: KANSHIRO SONODA Forrás: Yomiuri
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A jövő fogorvoslása már a küszöbön áll (Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas)
A jövő fogorvoslása már a küszöbön áll (Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas)

Teljesen új fogak saját erőből?

Arra is lehet majd megoldás, ha a fog annyira tönkrement már, hogy ki kell húzni. Ekkor a végső cél a teljes biológiai pótlás, azaz egy új fog kinövesztése a páciens saját szájában. Jól tudjuk, hogy az ember nem képes a cápákhoz vagy az elefántokhoz hasonlóan folyamatosan újrafogazni magát, a természet megadta a kulcsot a megoldáshoz. Pamela Yelick, a Tufts Egyetem professzora ugyanis felfedezte, hogy a sertések állkapcsában számos ki nem bújt, rejtett fogcsíra található. 

Yelick csapata emberi dentinképző sejteket és sertésekből származó zománcképző sejteket kombinált egy bioállványzaton. Három hónap elteltével a laboratóriumban természetes fogakhoz hasonló struktúrák fejlődtek ki.

A londoni King's College kutatói, Ana Angelova Volponi vezetésével felnőtt emberi ínyszövetből vett sejtek segítségével értek el sikereket, és jelenleg olyan bioanyagok fejlesztésén dolgoznak, amelyek külső segítség nélkül, közvetlenül a páciens ínyébe ültetve képesek rendeződni, majd végül gyökeret és funkcionális fogat növeszteni.

Bár a társadalmi igény és a betegek érdeklődése óriási, a szakértők óvatosságra intenek. Ahhoz, hogy az első humán klinikai tesztek megkezdődhessenek, még évekre, kiterjedt kísérletekre és jelentős tőkére van szükség, így azok, akik már jövőre beülnének a jövő fogorvosi székébe, nagyot fognak csalódni, mire a cikkünk végére ér.

A fog ugyanis egy rendkívül komplex, lágy és kemény szövetekből álló, finomhangolt szerv, amelynek precíz lemásolása időigényes folyamat. A kutatók szerint azonban a technológia abszolút adott és megállíthatatlan. A fogak növesztése során szerzett tapasztalatok ráadásul a jövőben más komplex emberi szervek és csontok laboratóriumi előállítását is forradalmasíthatják, de ilyenektől még végképp évtizedekre vagyunk.

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