Itt a fogászat forradalma: élő fogakat növesztenek a kutatók az implantátumok helyett

A jövő fogorvoslása már a küszöbön áll (Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas)

Teljesen új fogak saját erőből?

Arra is lehet majd megoldás, ha a fog annyira tönkrement már, hogy ki kell húzni. Ekkor a végső cél a teljes biológiai pótlás, azaz egy új fog kinövesztése a páciens saját szájában. Jól tudjuk, hogy az ember nem képes a cápákhoz vagy az elefántokhoz hasonlóan folyamatosan újrafogazni magát, a természet megadta a kulcsot a megoldáshoz. Pamela Yelick, a Tufts Egyetem professzora ugyanis felfedezte, hogy a sertések állkapcsában számos ki nem bújt, rejtett fogcsíra található.

Yelick csapata emberi dentinképző sejteket és sertésekből származó zománcképző sejteket kombinált egy bioállványzaton. Három hónap elteltével a laboratóriumban természetes fogakhoz hasonló struktúrák fejlődtek ki.

A londoni King's College kutatói, Ana Angelova Volponi vezetésével felnőtt emberi ínyszövetből vett sejtek segítségével értek el sikereket, és jelenleg olyan bioanyagok fejlesztésén dolgoznak, amelyek külső segítség nélkül, közvetlenül a páciens ínyébe ültetve képesek rendeződni, majd végül gyökeret és funkcionális fogat növeszteni.

Bár a társadalmi igény és a betegek érdeklődése óriási, a szakértők óvatosságra intenek. Ahhoz, hogy az első humán klinikai tesztek megkezdődhessenek, még évekre, kiterjedt kísérletekre és jelentős tőkére van szükség, így azok, akik már jövőre beülnének a jövő fogorvosi székébe, nagyot fognak csalódni, mire a cikkünk végére ér.

A fog ugyanis egy rendkívül komplex, lágy és kemény szövetekből álló, finomhangolt szerv, amelynek precíz lemásolása időigényes folyamat. A kutatók szerint azonban a technológia abszolút adott és megállíthatatlan. A fogak növesztése során szerzett tapasztalatok ráadásul a jövőben más komplex emberi szervek és csontok laboratóriumi előállítását is forradalmasíthatják, de ilyenektől még végképp évtizedekre vagyunk.