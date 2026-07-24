Károlyi Amyversirodalom

Weöres Sándor elfeledett felesége – kevesen olvassák ma Károlyi Amyt, pedig versei aktuálisabbak, mint valaha

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Kevés íróházaspár gazdagította úgy a magyar irodalmat, mint Weöres Sándor és Károlyi Amy. Mégis, egyikük neve mindenki számára ismerősen cseng, a másiké viszont jóval ritkábban kerül szóba. Pedig az 1909. július 24-én született Károlyi Amy életműve önmagában is megáll. Verseiben a természet, a csend és a figyelem kap főszerepet, letisztult nyelve pedig ma, a digitális zaj korában talán még időszerűbb, mint valaha.

Bogos Zsuzsanna
2026. 07. 24. 6:42
Forrás: fortepan/Németh László Társaság
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Károlyi Amy helye a magyar költészetben 

A versek mellett esszéket és visszaemlékezéseket is írt, műfordítóként pedig ő ültette át magyarra például Emily Dickinson műveit. Weöres Sándor halála után férje hagyatékának gondozását is magára vállalta. Eközben idős korában tovább csiszolta azt a letisztult, szemlélődő hangot, amely jellemezte líráját. Ma egyre többet beszélünk a lassabb élet, a tudatos jelenlét vagy a természethez való visszatalálás fontosságáról. Károlyi Amy költészete évtizedekkel korábban ugyanerre a figyelemre tanított. Nem tanácsokkal, versekkel.

 

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