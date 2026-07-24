Weöres Sándor elfeledett felesége – kevesen olvassák ma Károlyi Amyt, pedig versei aktuálisabbak, mint valaha

Károlyi Amy helye a magyar költészetben

A versek mellett esszéket és visszaemlékezéseket is írt, műfordítóként pedig ő ültette át magyarra például Emily Dickinson műveit. Weöres Sándor halála után férje hagyatékának gondozását is magára vállalta. Eközben idős korában tovább csiszolta azt a letisztult, szemlélődő hangot, amely jellemezte líráját. Ma egyre többet beszélünk a lassabb élet, a tudatos jelenlét vagy a természethez való visszatalálás fontosságáról. Károlyi Amy költészete évtizedekkel korábban ugyanerre a figyelemre tanított. Nem tanácsokkal, versekkel.