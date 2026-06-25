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Minden út Orwellhez vezet – és ezért egyre kevésbé értjük

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Kevés íróra hivatkoznak ma olyan gyakran, mint George Orwellre. Politikusok, újságírók és kommentelők előszeretettel neveznek „orwellinek” különböző jelenségeket. A dolog szépséghibája, hogy a jelzőt gyakran egymással teljesen ellentétes helyzetekre használják: ami az egyik oldal szerint az igazság védelme, az a másik szerint már az 1984 világába illő manipuláció. George Orwell valószínűleg éppen ezt kifogásolná a leginkább. Egész életében a politikai nyelv torzításai ellen küzdött.

Bogos Zsuzsanna
2026. 06. 25. 6:20
Forrás: https://orwellinstitute.com/
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Orwell figyelmeztetése: amikor eltűnik a közös valóság

Laura Beers történész, az Orwell's Ghosts című könyv szerzője szerint Orwell valódi témája sohasem pusztán a zsarnokság volt. Sokkal inkább az foglalkoztatta, hogy:

  • hogyan koncentrálódik az állami hatalom;
  • miként kerül ellenőrzés alá a média;
  • hogyan alakul ki egyetlen hivatalos narratíva;
  • milyen szerepet játszik a dezinformáció;
  • hogyan manipulálható az igazság;
  • miként válik egy társadalomban lehetetlenné a valóságról szóló vita.

Az író legnagyobb félelme ezért nem az volt, hogy az emberek rosszul gondolkodnak majd, hanem hogy egy ponton már nem marad közös valóság, amelyről egyáltalán lehetne vitatkozni.

Az 1984 egyik legismertebb mondata szerint:

A szabadság az, ha szabadságunkban áll kimondani, hogy kettő meg kettő négy. Ha ezt megtehetjük, minden egyéb magától következik.

Aktuálisabbnak tűnik, mint valaha.

Az információ hiányától az információs zajig

Az 1984-ben az információ hiánya jelentette a problémát. A hatalom elhallgatta, betiltotta vagy meghamisította a tényeket. A 21. században azonban sokszor az ellenkezőjével szembesülünk. Soha ennyi információ nem állt rendelkezésre, ugyanakkor soha nem volt ilyen nehéz eligazodni közöttük.

Ezért ma nem csupán a cenzúra jelent veszélyt, hanem a figyelem szétforgácsolása is. A közösségi média, a végtelen hírfolyamok, a politikai polarizáció, valamint az AI által előállított tartalmak világában egyre nehezebb eldönteni, mi fontos, mi igaz és mire érdemes figyelni. Orwell műveinek egyik központi kérdése éppen ez volt: hogyan őrizhető meg az igazság, amikor egyre több szereplő próbálja meghatározni, mit tekintsünk valóságnak? George Orwell 1950-ben meghalt, de a kérdései velünk maradtak. 
 

 

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