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A Fradi újabb nagy kihívása: még egyszer nem veszíthet

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Pénteken este 20 órakor a Nyíregyháza–Újpest mérkőzéssel kezdődik meg a labdarúgó NB I 2026-27-es bajnoki idénye. A legnagyobb kérdés most is az, amely már évek óta ugyanúgy hangzik: ki állítja meg a Ferencvárost? Idén májusban a Győr megtette azt, amit senki sem gondolt volna, elvette a budapesti zöld-fehér csapattól a bajnoki aranyérmet. Rajt előtti esélylatolgatás a labdarúgó NB I-ben.

Lantos Gábor
2026. 07. 24. 6:25
A Ferencváros mindenképpen vissza akarja hódítani a bajnoki címet Fotó: Mirkó István
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Vasas, Honvéd: cél a túlélés?

Az NB II két feljutó csapata, a Vasas és a Honvéd is fellélegezhetett, mert hosszú évek böjtje után értek vissza az élvonalba. A magyar klubfutball két nagyhagyományú együtteséről van szó, de a dicsőségek már régen elvesztek az éji homályban. Most mind a két csapatnál a túlélésre igyekeznek berendezkedni, azaz első körben a megkapaszkodás lenne a cél. 

Nagy kérdés, hogy a Honvédnál miért kellett az NB II-ben sikert sikerre halmozó Feczkó Tamást elküldeni.

Kispesten megint olyan edzőt hoztak, akinek az égvilágon semmi kötődése nincsen ehhez a klubhoz. Márpedig az ilyen kísérletek az elmúlt években nem nagyon jöttek be a XIX. kerületben. Valami azt súgja, hogy a Honvédnak nem lesz könnyű dolga ebben a bajnokságban sem.

Paks: az állandóság jelképe

Az NB I most már legrégebben egy helyen dolgozó edzője a Paks trénere, Bognár György, aki még mindig képes az amúgy egyre szerényebb lehetőségek között dolgozó tolnai egyletből kihozni a maximumot. 

Bognár György, a Paks edzője, aki a legrégebben dolgozik az NB I-ben ugyanazon a helyen - Fotó: Csudai Sándor

Most is nehezen lehet megjósolni, hogy azzal a kerettel, amely Bognár keze alatt dolgozik, mire mennek Pakson, de épp a szakember elhivatottsága, tapasztalata és edzői felfogása lehet a sikerek legbiztosabb alapja. Sok edzőváltást nehezen értenek meg a drukkerek. Debrecenben is elég érdekes volt, hogy a tulajdonosok nem tudtak megegyezni Sergio Navarróval, aki egy negyedik helyezés után távozott a hajdúság fővárosából.

Ugrás a sötétbe bajnokság lesz ez

A bajnokság másik bizonytalansági tényezője a klubok anyagi helyzete lehet. Az április 12-i parlamenti választás nem csak a politikai erőviszonyokat rendezte át, hanem a sport területén is mély nyomokat hagyott. Teljesen szokatlan jelenség volt, hogy a bajnokság kezdete előtt tíz nappal még nem lehetett tudni, melyik tévétársaság közvetíti majd a meccseket (a befutó végül ismét a közmédia, az MTVA lett), 

miként az sem tett túlságosan jót a bajnokság komolyságának, hogy a szurkolók az utolsó pillanatban értesültek az első két forduló hivatalos menetrendjéről. 

E cikk megírásának pillanatában is csak az első két kör műsora a biztos, a harmadik forduló (ennek a hivatalos játéknapja augusztus 8.) műsoráról egyelőre semmilyen információ nincsen.

Szakmailag és gazdaságilag is amolyan „ugrás a sötétbe” jellegű bajnokság elé nézünk. El kell telnie pár fordulónak ahhoz, hogy az erővonalak tisztuljanak. A Fradi már az első fordulóban rangadóval kezd, Pakson játszik, a bajnoki címvédő Győr az egyik feljutó, a Vasas ellen vizitál. Ennyi biztos (na meg a másik négy meccs párosítása és időpontja is), minden más teljesen bizonytalan. 

Az NB I 1. fordulójának párosítása és műsora:

  • Nyíregyháza–Újpest: július 24. péntek, 20.00
  • Kisvárda–Honvéd: július 25. szombat, 19.30
  • Vasas–Győr: július 26. vasárnap, 15.45
  • Debrecen–Puskás Akadémia: július 26. vasárnap, 18.00
  • Paks–Ferencváros: július 26. vasárnap, 20.00
  • MTK–Zalaegerszeg: július 27. hétfő, 19.30 

 

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