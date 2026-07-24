Eurázsia és Óceánia

Hegel megfigyelte, hogy „a természeti meghatározottság legáltalánosabb viszonya a tenger és a szárazföld”, előbbihez azt társította, hogy „a határozatlan elem a korlátlannak és végtelennek képzetét kelti bennünk, ez pedig arra bátorítja az embert, hogy túlmenjen a korlátozotton: a tenger maga a határ nélküli”, ellenben „a szárazföld az embert a talajhoz rögzíti, ezáltal végtelen sok függőségbe jut”. Ennek politikai konzekvenciáját is levonta, sőt területileg is rögzítette, mondván, a világtengerek uralására alapított, gyarmatosító, indusztriális-merkantilista „Angliában a jog a legrosszabbul áll és csak a gazdagokért van”. Friedrich Ratzel a 19. század végén úgy írt, hogy a szárazföldi államok szükségképpen lokalizált jellege éles ellentétben áll a tengeri kereskedelmet folytatók logikusan nemzetközi karakterével, amint fő elemeik, a víz és a föld is eltérő természetű, mert „amit a szárazföld évezredek alatt előkészít, annak elvégzéséhez a tengernek csak évekre van szüksége – a tenger örökké feloldja a földfelszín szilárdságát”.

Óvatosan, de politikailag is lefordítható mindez, mégpedig úgy, mint egyfelől a víz elemének fő jellegzetességét adó, örökké változó fluiditás és a nyílt tenger határtalansága, másfelől pedig a szilárd, rögzített föld állandósága és a hozzá tartozó behatárolt, tagolt végesség. Előbbi meghódítása technikai kérdés, amely hajózással történik, ehhez ipar, kereskedelem és jogi szabályozás szükséges, utóbbi megtartása viszont határvonással, ellenőrzéssel, műveléssel és birtoklással valósítható meg. Az egyik egy globális méretű, szabadkereskedelmen és kapitalizmuson nyugvó liberális világ létrejöttét implikálja, a másik viszont több, földrajzilag és kulturálisan eltérő világ egymásmellettiségét jelenti, melyek mindegyike sajátos civilizációkhoz kapcsolódik. Amint az amerikai tengeri stratégia felállítója, Mahad admirális írta, „a tenger a kommunikáció és a kereskedelem fő közvetítője, a tengeri kereskedelem márpedig minden korban a gazdagság forrása”, így nem csoda, ha az imént idézett Ratzel szerint „a tengerek nevelik fel a világbirodalmakat”. Nyílt tenger, nyitott társadalom – csukott határok, zárt közösségek.

A földrajzi vonatkozások determinációi hosszú távon meghatározzák az egyes országok, köztük a világpolitikát alakító nagyhatalmak területi kiterjedését, gazdasági kilátásait és demográfiai kapacitását, azokon alapuló katonai erejét, kereskedelmi lehetőségeit és kulturális arculatát, vagyis általánosságban vett politikai karakterüket. Amint Carl Schmitt írta, „a világtörténelem nem más, mint a szárazföldi, kontinentális hatalmak és a tengeri hatalmak harcának története”. E nagy tengeri–szárazföldi küzdelem egy-egy felvonása volt a kereskedő-kézműves Athén és a katonai-földműves Spárta közötti peloponnészoszi háború, majd a római parasztköztársaság és a tengeren kereskedő Karthágó közötti küzdelem. Az újkor legnagyobb szabású, ilyen konfliktusa Napóleon próbálkozása volt, amely az 1805-ben elvesztett trafalgari csata és Oroszország 1812-es megtámadása között arra irányult, hogy a kontinentális zárlat segítségével „a földdel győzze le a tengert és belefojtsa a büszke kalmárszigetet” (Jócsik Lajos).

Az I. világháború meghatározó nyugati antanthatalmai (Franciaország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok) széles körű tengeri kereskedelmet folytattak és gyarmatbirodalmak urai voltak, a központi hatalmakhoz viszont Európa középső és keleti felén összpontosuló hagyományos szárazföldi országok tartoztak (Bolgár Cárság, Német Császárság, Oszmán Szultánság, Osztrák–Magyar Monarchia). Lefordítható mindez a modern és a tradicionális, az alkotmányos liberalizmus és a tekintélyelvű egyeduralom ellentétére, de mindezek egyetlen közös földrajzi gyökérokból származnak. Schmitt felvetette a II. világháború egy olyan olvasatát, miszerint „az angolszász világuralom univerzalizmusának minduntalan nekiszegül a kontinentálisan összetartozó nagyterekre osztott Föld képe”, 1949-ben pedig úgy gondolta, hogy „az Atlanti-óceán roppant tere áll szemben a kontinentális szárazföld hatalmas orosz-ázsiai területével: újra megnyilvánul tehát a szárazföld és a tenger ellentéte, a maga őseredeti egyszerűségében, csak ezúttal már globális méretekben.”