Egy Zsiguli árából kelt új életre

A szerencse akkor mosolygott rá először, amikor a raktáron árválkodó pipáira vevő után keresvén bekopogott az állami cég kapuján. Kiderült, hogy az igazgatót is Szabó Balázsnak hívják. A névrokonságból adódó hirtelen rokonszenv eredményeként a cég lemondta albán pipamegrendelésének egy részét, és helyette a minőségi Szabó-féle pipákat kezdte forgalmazni. Szerencsésnek mondható az az epizód is, amikor Nürnbergben járva piacbővítés céljából felkereste a világhírű Vauen pipakonszernt. Az ismeretlen magyart gyanakodva, egyszerű ügynöknek nézve fogadták, aki ki tudja, milyen gagyi terméket akar rájuk sózni. Szabó azonban odaugrott egy csiszolószerszámhoz, és az elámult vezetőséget egy pillanat alatt meggyőzte, hogy nem holmi jöttment pancser, hanem egy szakmabeli kolléga áll előttük. Nyélbe is ütötték az üzletet, azóta a nyugat-európai boltokban a méregdrága, átszámítva több tízezres német mellett az olcsóbb Szabó-féle pipák is színesítik a választékot. Ma már, hatvanféle változatban, évente harmincezer Nagykőrösön készülő pipa tekintélyes része külföldön talál gazdára.

Bizony a pipázást többnyire meg kell fizetni. Szabó Balázs örömmel elkalauzol a pipázók nem túl népes, de nagyon izgalmas, egzotikumot sem nélkülöző világába. Manapság e szenvedély hódolói mellé már nem temetik kedvenc pipájukat – mint egykoron –, ám ez a kis formás élvezeti eszköz sokaknak a legbecsesebb személyes tárgyaihoz tartozik. A mai zaklatott világban már maga a rágyújtás előkészítése is egy időigényes, nagy elmélyülést igénylő, valamiféle ördögűzésre emlékeztető szertartás. A különféle klubokba tömörülő pipázókat a kívülálló civilek egyfajta csodabogárnak tekinti, értetlenül állnak a furcsa jelenség előtt, ahogy a pipázók életfilozófiája szerint éppen az ily módon varázsolt illatfelhőben érzik jól magukat. De hát nekik is kell egy kis áramszünet…