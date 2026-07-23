Végre ígéret hangzott el Magyar Pétertől az üzemanyagárak kapcsán

Itt a miniszterelnök fontos ígérete

Felhívta a miniszterelnök a figyelmet: ahhoz, hogy ne alakuljon ki áruhiány, a nagykereskedelmi árat növelni kell, mert a Mol Dunai Finomítója csak szeptembertől üzemelhet teljes kapacitáson, legalábbis akkor érkeznek meg a javításhoz szükséges alkatrészek. De ezután sem tudja, csak 80 százalékban ellátni az országot a Mol a logisztikai sajátosságok miatt, ezért folyamatos késztermék-importra van szükség, ami most akadozik.

Magyar Péter a kormány nevében egyúttal ígéretet tett arra, hogy a régiós átlagáraknál nem lesznek magasabbak a magyarországi átlagárak.

Azt is elmondta, hogy ha a kiskereskedelmi árak elszállnának a kormány kész közbeavatkozni, de emlékeztetett: a tavaszi védett áras rendszer havonta ötvenmilliárd forintba került a költségvetésnek. Erről a tényezőről ugyanakkor a választási kampány alatt nem beszélt, amikor a literenkénti 480 forintos árak hatósági bevezetését követelte az Orbán-kormánytól.