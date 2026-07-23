Vége a hús-vér pilóták korának? Történelmi légi csatát nyert meg az amerikaiak új robotvadásza
Forradalmi áttörést ért el a haditechnika az elmúlt napokban: az amerikai légierő sikeresen végrehajtott egy éles rakétakilövést egy olyan pilóta nélküli vadászgéppel, amelyet teljes egészében mesterséges intelligencia (MI) vezérelt. A hadviselés történetében ez az első alkalom, hogy egy drón önállóan semmisített meg egy szimulált légi célpontot.
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