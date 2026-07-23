James Cameron is felkapta a fejét erre a kultikus sorozatra, ami tudományos alapossággal vizsgálja gép és ember viszonyát
A távol-keleti képregények aligha tartoznak az idősebb korosztály kedvelt olvasmányai közé, hiszen a műfajnak szinte semmilyen beágyazottsága sincs Magyarországon. A kilencvenes években még csak néhány gyerekeknek szánt képregényfüzet és animesorozat árulkodott a nyugaton már akkor is rendkívül népszerű műfajról. Az Alitából 2019-ben nem kisebb nevek készítettek élőszereplős hollywoodi adaptációt, mint Robert Rodriguez és James Cameron, öt évvel később pedig itthon a Fumax kiadó kezdett bele Kisiro Jukito 1990 és 1995 között megjelent sorozatának kiadásába. Az Alita utolsó előtti, nyolcadik kötet idén jelent meg az ünnepi könyvhéten.
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