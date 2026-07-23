Bármilyen ígéretesnek tűnik a csomag, néhány rossz hírrel is kell szolgálunk a végén. Egyrészt, csak a menetmódokat programozták át, a teljesítményt nem csavarták feljebb, így 174 vagy 214 lóerőből lehet választani (az akku 52,9 vagy 75,1 kWh-s lehet), holott a külsőhöz, illetve a futómű tudásához inkább két villanymotoros, izmosabb hajtás illene. Másrészt, a kormánykerék a jobb oldalon van, a Leaf Nismo ugyanis csak japán belpiacon kapható, ám később nem kizárt, hogy európai exportkivitel is készülhet belőle.
Sosem volt még ennyire látványos az első nagyszériás villanyautó
Egykor az elektromobilitás egyik úttörője volt a Nissan Leaf, melynek harmadik generációja sportmezt öltött.
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