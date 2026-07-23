Sosem volt még ennyire látványos az első nagyszériás villanyautó

Fotó: Nissan

Bármilyen ígéretesnek tűnik a csomag, néhány rossz hírrel is kell szolgálunk a végén. Egyrészt, csak a menetmódokat programozták át, a teljesítményt nem csavarták feljebb, így 174 vagy 214 lóerőből lehet választani (az akku 52,9 vagy 75,1 kWh-s lehet), holott a külsőhöz, illetve a futómű tudásához inkább két villanymotoros, izmosabb hajtás illene. Másrészt, a kormánykerék a jobb oldalon van, a Leaf Nismo ugyanis csak japán belpiacon kapható, ám később nem kizárt, hogy európai exportkivitel is készülhet belőle.