Nemsokára kilenc százalék alá is benézhetnek a személyi kölcsönök kamatai
Ismét kamatot vágott a jegybank, így a hat százalék alá került alapkamat után már csak idő kérdése, mikor jelennek meg a kilenc százalék alatti kamatok a személyi kölcsönöknél. A legjobb ajánlatok már most kilenc százalék közelébe értek, a kereslet pedig óriási: május végéig több mint 150 ezer új személyi kölcsönt vettek fel a magyarok a bankoktól.
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