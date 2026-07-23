Pócs János szerint politikai leszámolás zajlik, furcsa dolgot kért Magyar Péteréktől

Aratónap: Bóna Szabolcs tiszás miniszter elvállta, majd lemondta a fővédnökséget

Pócs János bejegyzésében rátért arra is, hogy az Aratónap egy szakmai nap a gazdák számára, amit már 30 éve a mindenkori miniszter nyitott meg. – A fővédnökséget idén Bóna Szabolcs miniszter úr is elvállalta, majd hirtelen visszamondta a részvételt. Talán éppen azért, hogy most támadni lehessen. Ilyen a működő és emberséges Magyarország – állította Pócs.

– Szeretném ismét nyomatékosan leszögezni: minden program megvalósult, minden alkalommal több ezer fő részvételével. A támogatási forrásból pedig nem elvettünk, hanem hozzátettünk – írta az országgyűlési képviselő.

Pócs János bejegyzése végén üzent Magyar Péternek és a Tisza Pártnak is:

– Először is, szégyen, amit csináltok. A rendőrséggel és az ügyészséggel próbáljátok elhallgattatni az ellenzéket, ilyet csak a legsötétebb diktatúrákban szokás. Oroszország lassan egy mintademokrácia lesz hozzánk képest. Másodszor,

készen állok minden vizsgálatra és a tiszás ÁVH eljárása szerinti pórázon elvezetésre is, csak egy dolgot kérek: velem kezdjék, ne a munkatársaimmal!

– írta.

– Az én kritikámtól fél a miniszterelnök, én idegesítem azzal, hogy bemutatom róla a valóságot, engem akar elhallgattatni, én vagyok célkeresztben. Enyém a felelősség, a munkatársaim csak végrehajtották azt, amit kértem tőlük. Mindannyian a közösségünkért dolgoztunk. Ha ez bűn, akkor bűnösök vagyunk. És végül, bármennyire is meg akartok félemlíteni minket, soha nem adjuk fel! Kiállunk minden magyar emberért a tiszás hatalmi önkénnyel szemben! – zárul Pócs János közleménye.