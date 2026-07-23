pócs jánosjászberénybóna szabolcsországgyűlési képviselőMagyar Péter

Pócs János szerint politikai leszámolás zajlik, furcsa dolgot kért Magyar Péteréktől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Pontokba szedve cáfolta meg a kormánypárti 444 mai cikkében tett állításokat Pócs János, fideszes országgyűlési képviselő. A tiszás portálon arról írtak, hogy a jászsági országgyűlési képviselő tanyájára bejegyzett egyesület 150 milliós támogatást kapott. Pócs János emelte a tétet: arról ír, hogy 500 milliárdot vitt a térségbe.

Kreft-Horváth Márk
2026. 07. 23. 12:16
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Szeretném azt is hozzátenni, hogy egy ilyen rendezvény megszervezése nem jutalom, vagy ajándék (ilyet csak az állít, aki még soha nem szervezett meg ekkora rendezvényt), hanem több hétnyi kemény munka. A rendezvény lebonyolítása mellett csak az előkészítő és a lezáró munkálatok legalább egy-egy hét építkezést, majd bontást, hulladékgyűjtést, takarítást jelentenek – jelezte az országgyűlési képviselő. 

Az említetett egyesület pedig azért az ő tanyájára van bejelentve, mert transzparensen, a tevékenységünkért minden felelősséget vállalva dolgoztak, Pócs állítása szerint. – Talán jobb lett volna, ha azt a balliberális trükköt alkalmazzuk, hogy egy hajléktalan nevére jelentek be egy egyesületet? – tette fel a kérdést. 

Aratónap: Bóna Szabolcs tiszás miniszter elvállta, majd lemondta a fővédnökséget

Pócs János bejegyzésében rátért arra is, hogy az Aratónap egy szakmai nap a gazdák számára, amit már 30 éve a mindenkori miniszter nyitott meg. – A fővédnökséget idén Bóna Szabolcs miniszter úr is elvállalta, majd hirtelen visszamondta a részvételt. Talán éppen azért, hogy most támadni lehessen. Ilyen a működő és emberséges Magyarország – állította Pócs. 

– Szeretném ismét nyomatékosan leszögezni: minden program megvalósult, minden alkalommal több ezer fő részvételével. A támogatási forrásból pedig nem elvettünk, hanem hozzátettünk – írta az országgyűlési képviselő. 

Pócs János bejegyzése végén üzent Magyar Péternek és a Tisza Pártnak is: 

– Először is, szégyen, amit csináltok. A rendőrséggel és az ügyészséggel próbáljátok elhallgattatni az ellenzéket, ilyet csak a legsötétebb diktatúrákban szokás. Oroszország lassan egy mintademokrácia lesz hozzánk képest. Másodszor, 

készen állok minden vizsgálatra és a tiszás ÁVH eljárása szerinti pórázon elvezetésre is, csak egy dolgot kérek: velem kezdjék, ne a munkatársaimmal!

– írta. 

– Az én kritikámtól fél a miniszterelnök, én idegesítem azzal, hogy bemutatom róla a valóságot, engem akar elhallgattatni, én vagyok célkeresztben. Enyém a felelősség, a munkatársaim csak végrehajtották azt, amit kértem tőlük. Mindannyian a közösségünkért dolgoztunk. Ha ez bűn, akkor bűnösök vagyunk. És végül, bármennyire is meg akartok félemlíteni minket, soha nem adjuk fel! Kiállunk minden magyar emberért a tiszás hatalmi önkénnyel szemben! – zárul Pócs János közleménye. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Bosszú és ellenállás

Néző László avatarja

Magyar Péter bosszúja a múltat akarja megtorolni, de valójában a jövőt bünteti. Nemcsak a fideszesek jövőjét, hanem az egész magyarságét, a tiszásokét is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu